Drake, nuovo album a sorpresa: Scary Hours 3/ “Mi sento come se fossi drogato”

Drake ha annunciato a sorpresa il suo nuovo album, leggasi “Scary Hours 3”. Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 17 novembre 2023, è quindi disponibile il nuovo lavoro dell’artista a stelle e strisce, giunto a sole sei settimane dal precedente album, “For All The Dogs”. Per annunciare l’arrivo del suo nuovo album Drake ha pubblicato un piccolo cortometraggio sulle sue pagine social attraverso cui ha spiegato: “Non sento il bisogno di compiacere nessuno. Mi sento davvero fiducioso sul corpo del lavoro che ho appena finito”.

Quindi l’artista americano ha continuato spiegando che potrebbe “sparire per sei mesi, un anno, due anni. Non sono particolarmente interessato alle lunghe sparizioni”. Drake ha fatto sapere che tutte le canzoni che si trovano nel nuovo album “Scary Hours 3” sono state scritte “negli ultimi cinque giorni”, quindi un tempo record per partorire il suo nuovo lavoro, evidentemente super ispirato. Inoltre il cantante ha fatto sapere che quando ha pubblicato ForAll the Dogs “non aveva scritto neppure una barra”.

DRAKE, NUOVO ALBUM A SORPRESA: SMENTITA LA PAUSA

Poi la conclusione: “Mi sento come se fossi drogato. Mi sento come se fossi in quello stato mentale senza fare nulla. Accade tutto da solo. Chi sono io per combatterlo?”. Come detto sopra, il nuovo album di Drake è una vera e propria sorpresa non soltanto perchè arriva a poche settimane dal precedente album, ma anche perchè lo stesso artista aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dalla musica per concentrarsi sui suoi problemi di salute, un non meglio specificato problema allo stomaco.

Parlando con Sound 42 di SiriusXM spiegò: “Probabilmente non farò musica per un po’. Sarò onesto. Ho alcune altre cose che devo fare per alcune persone a cui ho fatto delle promesse, ma probabilmente non farò musica per un po’. Voglio essere sincero. Devo concentrarmi innanzitutto sulla mia salute. Voglio che la gente sia sana, da anni ho dei problemi assurdi allo stomaco. Quindi devo concentrarmi sulla mia salute e rimettermi in sesto, e ho intenzione di farlo”.

