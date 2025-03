Anticipazioni Belcanto 2, continua il dramma per Maria e le sue figlie Carolina e Antonia?

Dopo aver appassionato il pubblico di Rai1 l’ultima puntata di Belcanto sta andando in onda questa sera, lunedì 17 marzo 2025, e dalle anticipazioni si scopre che sarà un finale ricco di colpi di scena e risvolti inaspettati ma anche segreti inconfessabili e verità sconvolgenti. Tuttavia se è vero che molte verità verranno a galla dall’altro non tutto giungerà a conclusione e per questo è quasi certo che Belcanto 2 si farà ed è possibile fornire delle anticipazioni sulla seconda stagione della fiction di Rai1. Innanzitutto la protagonista principale Maria Cuoio (Vittoria Puccini) continuerà ad essere divisa tra il locandiere Domenico Bernasca (Carmine Recano) e il cantante e musicista Giacomo Lotti (Andrea Bosca).

Tuttavia è soprattutto il rapporto tra Maria e le sue due figlie Antonia e Carolina che avrà dei nuovi risvolti nella seconda stagione. Maria, infatti, ha sempre avuto una predilezione per Antonia (Caterina Feroli) la primogenita mentre ha sempre mantenuto molto distacco con la secondogenita Carolina (Adriana Savarese). Ed il motivo si è scoperto nel corso delle puntate, Carolina è figlia di Iginio (Antonio Gerardi), l’uomo che ha sposato Maria già madre di una bambina ma che l’ha sempre trattata male umiliandola e picchiandola fino a costringerla a fuggire da Napoli per cercare una vita migliore a Milano. Il rapporto tra Maria e Carolina continua ad essere conflittuale ma come si evolverà nella seconda stagione?

Anticipazioni seconda stagione Belcanto: Carolina con Enrico dopo la morte di Saverio

Le anticipazioni Belcanto 2, inoltre, rivelano che al centro delle trame ci sarà anche Carolina. Vissuta sempre all’ombra della sorella e mai incentivata e incoraggiata dalla mamma, ha iniziato a credere in se stessa grazie all’incontro con Enrico De Marchi (Giacomo Giorgi) un giovane poeta e rivoluzionario contro gli austriaci. È stato proprio il ragazzo ad invogliarla e seguire il suo talento e la sua vocazione nel canto, provare a studiare canto lirico e tentare di fare il provino per il ruolo della protagonista nell’Opera teatrale La Cenerentola, ruolo che poi ha vinto. Dopo tante turbolenze e peripezie, ed Enrico che ha rischiato di morire colpito dagli austriaci i due si sono ritrovati. Tuttavia a Milano per inseguire il sogno del canto è giunto anche Saverio, il primo amore di Carolina. Tuttavia questo triangolo amoroso non sarà al centro delle trame della prossima stagione della fiction, Saverio infatti è stato fucilato sul finire dell’ ultima puntata per aver cercato di uccidere il principe. Oltre le anticipazioni Belcanto 2, di recente l’ attrice Adriana Savarese in un’intervista a Fanpage.it ha svelato chi avrebbe scelto tra Saverio ed Enrico: “Chi sceglierei io? È difficile rispondere, perché Saverio è stato il suo primo amore, ma alla fine direi Enrico. Perché, con lui, Carolina inizia una nuova fase della sua vita, una fase più matura e consapevole. Nei suoi confronti prova un sentimento diverso, più profondo.”