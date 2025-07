Ex ex concorrente del Grande Fratello sarebbe stato preso a pomodori sotto casa sua: ecco cosa sarebbe accaduto.

Nella serata di ieri, un ex concorrente del Grande Fratello, non avrebbe trascorso ore piacevoli stando ad un’indiscrezione riportata sia da Deianira Marzano che da Amedeo Venza. I due esperti di gossip, tra le storie dei rispettivi profili Instagram, infatti, hanno pubblicato un post secondo cui un ex concorrente del Grande Fratello, mentre rientrava a casa al termine di una serata, sarebbe stato aggredito con dei pomodori.

Sia Amedeo Venza che Deianira Marzano, tuttavia, non svelano l’identità dell’ex concorrente anche se fanno sapere sarebbero partite indagini per capire i responsabili del gesto. Non è chiaro, tuttavia, se si sia trattato di una bravata ma di una vera e propria aggressione ma sulla vicenda faranno chiarezza le forze dell’ordine.

Le parole di Deianira Marzano sull’aggressione dell’ex Grande Fratello

“Stanotte un ex concorrente del Grande Fratello è stato vittima di un episodio increscioso fuori dalla propria abitazione: ignoti hanno lanciato pomodori contro di lui mentre rientrava a casa. Per motivi di privacy non sono stati diffusi nomi perché sono in corso le indagini delle autorità competenti”, scrive Deianira Marzano.

La notizia, in poco tempo, è diventata virale e gli utenti del web si dividono tra coloro che condannano il gesto, quelli che minimizzano e altri che, invece, provano a capire chi possa essere l’ex gieffino vittima del vile gesto. Per il momento, tuttavia, l’identità dell’ex concorrente del Grande Fratello coinvolto resta top secret. Non si sa neanche, inoltre, a quale edizione abbia partecipato. L’ex gieffino, infatti, potrebbe essere stato un concorrente dell’ultimo Grande Fratello vinto da Jessica Morlacchi o di precedenti edizioni.

