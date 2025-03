Nei mesi scorsi al Grande Fratello Helena Prestes aveva già parlato del suo turbolento rapporto con la madre, rivelando che da tempo non si parlano più. Aveva raccontato che la donna ha interrotto ogni rapporto anche con la sorella, lei era rimasta incinta del suo fidanzato ma quando si sono lasciati si è fidanzata con una ragazza, una scelta che la madre non riusciva ad accettare ed è per questo che l’ha mandata via. Nella notte si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni nella casa più spiata d’Italia, durante una chiacchierata con Zeudi Di Palma ha svelato perché la madre non le parla più.

Erano ancora in buoni rapporti quando ha partecipato all’Isola dei famosi, dopo il reality però l’ex fidanzato di Helena Prestes aveva manifestato il desiderio di avere un figlio e lei ha dovuto prendere un’importante decisione. Quale? Dire alla madre che non poteva più mandarle i soldi ogni mese perché doveva metterli da parte per mettere su famiglia. La gieffina ha poi aggiunto: “Da quel momento lei non mi ha mai voluto parlare. Mi diceva che io mi ero montata la testa e che non le volevo mandare i soldi. Questo è stato il motivo della rottura”.

Helena Prestes ha provato a riconciliarsi con la madre: quale è stata la reazione della donna

Nella casa più spiata dagli italiani Helena Prestes ha anche raccontato di aver provato a recuperare il rapporto con la madre, ma non è servito a nulla. Pochi mesi dopo l’Isola dei famosi il suo ex fidanzato l’ha lasciata e lei si è recata in Brasile per riconciliarsi con la mamma, lei però era sparita.

In quella occasione la gieffina si è messa in contatto con la zia per chiederle informazioni ma non ha scoperto nulla. La sorella di sua madre le disse che stava bene però non voleva parlare con lei e non voleva che avesse il suo nuovo numero di telefono. Visibilmente amareggiata Helena Prestes ha poi concluso dicendo: “Io cercavo almeno di parlarle, ho solo saputo che era viva. Però non mi parla“.

