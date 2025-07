Drappellone Palio di Siena 2025: autore e tema del cencio, che sarà assegnato alla contrada vincitrice della carriera della Madonna di Provenzano.

DRAPPELLONE PALIO DI SIENA 2025: ECCO IL PREMIO!

Il Drappellone Palio di Siena 2025 riveste naturalmente un’importanza fondamentale nella carriera che oggi, mercoledì 2 luglio, si corre in onore della Madonna di Provenzano: come primo dato infatti bisogna dire che è il premio che viene assegnato e consegnato alla contrada vincitrice.

Dunque possiamo dire che il Drappellone sia il trofeo del Palio di Siena: la popolazione della città lo chiama “il cencio”, viene affidato ogni anno a diversi pittori e raramente lo stesso per due anni consecutivi, anche se negli anni Sessanta è successo a Bruno Marzi che ne ha realizzati quattro totali.

Per la carriera del 2 luglio il Drappellone Palio di Siena 2025 è stato affidato a Riccardo Manganelli, e si tratta di una prima volta: il tema è sostanzialmente libero ma ispirato alla storia della città di Siena e alla corsa pluricentenaria, e va ricordato che il Drappellone è stato presentato presso il Cortile del Podestà.

Sarà poi issato su Piazza del Campo come ideale inizio della corsa di questa sera, precedendo l’allineamento dei cavalli al canape e lo scoppio del mortaretto che segnerà il via della carriera. Adesso dunque bisogna parlare del Drappellone Palio di Siena 2025.

DRAPPELLONE PALIO DI SEINA 2025: IL SOGGETTO

Il Drappellone Palio di Siena 2025 celebra anche il quinto centenario dell’Accademia degli Intronati di Siena; Riccardo Manganelli lo ha realizzato su tre piani visivi, in basso in primo piano abbiamo un cavallo oggetto delle cure della sua contrada. Il piano intermedio non poteva che essere dedicato alla Madonna di Provenzano, vestita di oro e bianco e accompagnata dagli stemmi e quattro amorini alati (due sopra e due sotto) ed è sulla pietra portata dai due in basso che compare il simbolo dell’Accademia degli Intronati, che simboleggia il peso della cultura su Siena.

La città toscana è protagonista del terzo piano visivo, quello che è posto più in lontananza sul Drappellone: la vista scelta da Manganelli è quella dell’uscita da Piazza del Campo. Abbiamo un fondale velato con il satinobro, la terra di Siena, e poi ovviamente nel Drappellone Palio di Siena 2025 non potevano mancare gli stemmi delle contrade partecipanti a questa carriera (dunque 10, mentre in totale le contrade sono 17) posti ai lati della Madonna di Provenzano. Stemmi classici, ma con bestiario che lo stesso artista ha studiato per l’occasione. Questa l’opera che abbiamo provato a raccontare con qualche dettaglio, adesso resta solo da capire a chi andrà il cencio per la carriera di mercoledì 2 luglio.