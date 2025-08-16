Drappellone Palio di Siena 2025: autore e tema del premio che viene assegnato per la carriera dedicata all'Assunta, realizzato da Francesco De Grandi.

DRAPPELLONE PALIO DI SIENA 2025: ECCO IL PREMIO PER L’ASSUNTA

Il Drappellone Palio di Siena 2025 è stato rivelato già qualche giorno fa, come da tradizione: stiamo parlando del tradizionale premio che spetta alla contrada vincitrice della carriera, in questo caso quella di sabato 16 agosto che è dedicata all’Assunta. La storia è nota, e l’abbiamo più volte raccontata: per ogni Palio di Siena, le autorità commissionano a un artista la creazione di un Drappellone.

Sostanzialmente il tema è libero, anche se naturalmente deve in qualche modo riprendere l’evento e dunque la gara tra i cavalli e i fantini che di volta in volta rappresentano le dieci contrade partecipanti. Questa volta, il Drappellone Palio di Siena 2025 è stato commissionato a Francesco De Grandi, artista siciliano: quest’ultimo ha ricevuto un lungo applauso nel Cortile del Podestà, e questo significa che evidentemente l’opera è piaciuta.

Lo stesso De Grandi ha parlato del valore mitologico che il Palio di Siena ha avuto per lui fin da bambino; “non avrei mai pensato di riuscire a dipingere il Cencio, ma quando è arrivata la chiamata non ho esitato”.

Adesso dunque nel presentare il Drappellone Palio di Siena 2025 dobbiamo anche riassumere brevemente in cosa consista l’opera di Francesco De Grandi, provando a raccontare brevemente quale sia il tema della sua creazione per questa carriera.

DRAPPELLONE PALIO DI SIENA 2025: L’OPERA DI DE GRANDI

Ecco allora che il Drappellone Palio di Siena 2025 creato da Francesco De Grandi per la carriera dell’Assunta vede la Madonna come figura dominante, con i cavalli nella parte centrale come destrieri che volando passano sopra piazza del Campo. Naturalmente, come la tradizione vuole, sono presenti gli stemmi delle contrade: non tutte, ma le dieci che prendono parte alla carriera dell’Assunta che tra poco avrà luogo in questo sabato 16 agosto. Una curiosità: la Madonna di De Grandi ha le sembianze di Simona Sciarabba, attrice palermitana di 31 anni.

Nell’intervista in cui ha spiegato il Drappellone Palio di Siena 2025, proprio De Grandi lo ha rivelato: Simona Sciarabba non è forse un volto notissimo al grande pubblico, ma è appunto siciliana come l’autore e ha studiato alla Scuola delle Arti e dei Mestieri del Teatro Biondo, a Palermo, e adesso è impegnata al Brancaccio con lo spettacolo Rose. A parte questo, la grande attesa è chiaramente tutta nello scoprire quale contrada riuscirà a portare a casa il Drappellone Palio di Siena 2025: fino a ora lo abbiamo ammirato e conosciuto, tra poco sarà davvero tempo di assegnarlo ricordando che l’ultima a vincerlo, il 3 luglio scorso, è stata l’Oca che non partecipa alla carriera dedicata all’Assunta.