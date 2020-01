Dredd – la legge sono io/ Video su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (11 gennaio)

Dredd – la legge sono io verrà trasmesso su Rete 4. Il film in esame andrà in onda in seconda serata, alle ore 23.40, oggi 11 gennaio. Questa pellicola è un lungometraggio di fantascienza. Gli attori principali, che recitano in questo film, sono Sylvester Stallone, Diane Lane, Armand Assante e Rob Schneider. Dredd – la legge sono io è stato prodotto nell’anno 1995 e il suo regista si chiama Danny Cannon. Le musiche di questo lungometraggio sono state composte da Alan Silvestri. Costui è un noto compositore statunitense, celebre per aver creato le musiche di alcune pellicole molto famose. Stiamo parlando di Forrest Gump e di Polar Express. In questo film, il protagonista principale è appunto impersonificato da Stallone. Quest’ultimo è noto per aver interpretato soprattutto due personaggi molto amati dal pubblico dei telespettatori, vale a dire Rocky Balboa e John Rambo.

Dredd – la legge sono io, la trama del film

In Dredd – la legge sono io si parla di un futuro non molto lontano, in cui il clima e la natura sono stati interamente cambiati dagli effetti di una terribile guerra nucleare. Buona parte del pianeta si è trasformato quindi in deserto. Questa zona viene chiamata Terra Maledetta. Nel posto in esame, è sorta anche la citta di Megacity. Qui vive Joseph Dredd, detto il Giudice. Quest’uomo ha il compito di far rispettare la legge, costi quel che costi. Dredd, dunque, si è trovato a rinchiudere in galera Herman Ferguson, che viene chiamato Fergie, e che è un fanatico dell’informatica.

Ad un tratto, un criminale di nome Rico, che Joseph a suo tempo aveva fatto finire in galera, uccide un cronista ostile a Dredd. Per questo omicidio, viene incolpato ingiustamente il Giudice, che viene condannato all’ergastolo. Joseph viene quindi condotto in galera su di un aereo. Durante il tragitto, Dredd si ritrova con Fergie e i due diventano amici. L’aereo, su cui si trovano viene attaccato, e Joseph e Ferguson riescono a scappare. Ad un tratto, i due affrontano Rico, che tenta deliberatamente di ucciderli. Dredd però riesce ad avere la meglio sul suo nemico e a farlo precipitare dalla Statua della Libertà. Joseph viene quindi riabilitato e gli viene offerto l’incarico della presidenza di tutti i giudici esistenti sulla Terra Maledetta. Joseph però rifiuta l’offerta e sceglie di rimanere un semplice giudice di strada, intenzionato a far rispettare la legge.

Il trailer di Dredd – la legge sono io





