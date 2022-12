Dresda, uomo uccide una donna e prende ostaggi in un centro commerciale/ Arrestato

Dresda, uomo barricato nel centro commerciale con ostaggi

Momenti di paura a Dresda, dove stamattina un uomo ucciso una donna e ha poi preso in ostaggio varie persone, barricandosi all’interno del centro commerciale con queste. Dopo circa due ore, il sequestratore è stato arrestato dalla polizia e gli ostaggi liberati. Il fatto è avvenuto nelle zone del centro commerciale Altmarktgalerie, nella città della Sassonia. Il complesso è stato subito evacuato dalla polizia, così come le zone adiacenti. Chiuso anche il mercatino di Natale di Striezelmarkt.

Come riporta la Bild, secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe ucciso una donna di 70 anni, che sembrerebbe essere sua madre. Il corpo della donna è stato trovato poco dopo dalla polizia in un appartamento di Dresda. Dopo aver commesso l’omicidio, l’uomo sarebbe entrato nel centro commerciale Altmarktgalerie. Qui avrebbe sparato dei colpi di arma da fuoco, per poi prendere in ostaggio alcune persone e barricandosi in uno dei negozi.

Dresda, uccide una donna, tenta di entrare in una Radio e…

Come spiega la Bild, dopo aver ucciso la donna, l’uomo avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando anche qui alcuni colpi. Come spiegato però dal direttore di Radio Dresden Tino Utassy, “tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo”. Gli agenti di polizia hanno cercato di mettersi in contatto telefonico con l’uomo una volta che questo era entrato all’interno del centro commerciale: qui il sequestratore è stato poi arrestato.

L’uomo, di nazionalità tedesca, ha circa 40 anni. Non avrebbe fatto male a nessuno degli ostaggi sequestrati nel centro commerciale: le persone sarebbero infatti stare rilasciate illese. Il sequestratore è stato ora rilasciato. Il centro è stato evacuato, così come il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia ha lanciato l’invito per i cittadini e i turisti ad evitare il centro della città.

