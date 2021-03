Dress In Black, chi sono?/ La tribute band degli AC/DC tutta al femminile (Italia’s Got Talent)

Le Dress in Black dalla Sardegna alla conquista della finale di Italia’s got Talent 2021

Chi sono le Dress in black? Finaliste di Italia’s Got Talent e con il rock nelle vene. Studentesse, professioniste, insegnanti e amiche, le ragazze della tribute band degli AC/DC ha ottenuto il posto nella finalissima di Italia’s got talent in onda oggi, 24 marzo, pronte a portare sul palco rock e fiamme. Prima e unica band AC/DC al femminile in Italia, le Dress in black sono cinque ragazze di Cagliari che con il loro sound e la voce raschiante hanno travolto pubblico e giudici con la loro energia nello studio di Italia’s Got Talent 2021 portando a casa 4 grandi sì e un posto nella finalissima di questa sera. Ma chi sono le donne rock che proveranno a conquistare la vittoria finale proprio questa sera? Sul palco saranno in cinque e, in particolare, saranno la Voce di Valeria Pilleri, la chitarra solista di Simona Soddu, il basso di Sara Dulcis, la batteria di Noemi Steri e la chitarra ritmica di Camilla Giagoni.

Dress in Black, chi sono?

Le cinque saranno chiamate ad esibirsi ancora nei loro cavalli di battaglia con la bellezza di poter contare in scenografie e luci di una finale come quella di Italia’s Got talent 2021 che porteranno ancor di più a galla la loro vocalità. Sulle note delle famosissime canzoni della band di Sidney, le Dress in Black si sono già esibite in una performance scoppiettante facendo acrobazie con le chitarre sul palco seguendo le due ideatrici del “progetto” ovvero quelle che si definiscono professoresse di Lettere e di Tecnologia. Loro amano definirsi “una fonte inesauribile di ca*zate” ma siamo sicuri che i fan apprezzeranno anche questo proprio come ha fatto il Cagliari calcio che le ha sostenute in questa settimana tanto da regalare loro anche una maglia della squadra. Riusciranno a spaccare e conquistare la vittoria o, almeno, il podio come è giusto che sia? Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà la loro forza.

