Dretta Bamberg Sassari/ Streaming video tv: già un dentro o fuori (Champions League)

Bamberg Sassari è in diretta dalla Brose Arena, alle ore 20:00 di mercoledì 17 marzo: la partita è valida per la terza giornata nelgruppo L di basket Champions League 2020-2021, nel contesto dei playoff. È una sfida diretta per evitare l’eliminazione: incredibilmente, le due favorite per la qualificazione ai quarti del torneo si trovano in fondo alla classifica senza vittorie in questa fase. La Dinamo, che non ha giocato nel fine settimana per il rinvio della partita contro Trento, paga la sconfitta in volata contro il Nymburk.

I cechi però hanno fatto il colpo grosso anche contro lo stesso Bamberg, una squadra che negli anni passati ha giocato anche l’Eurolega (con buoni risultati) e che arrivava ai playoff con 6-0 di record. Anche questo non è bastato, e dunque chi perderà stasera rischia di essere virtualmente fuori anche se poi potrebbe sempre recuperare sulla concorrenza; vedremo come andranno le cose nella diretta di Bamberg Sassari, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bamberg Sassari, perché le partite della Champions League di basket non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; resta allora l’appuntamento classico con il portale Eurosport Player che, come sappiamo, si occupa della pallacanestro italiana e internazionale e la propone in diretta streaming video. Sul sito ufficiale championsleague.basketball troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche di squadre e giocatori e le classifiche dei gironi.

È un dentro o fuori quello di Bamberg Sassari: lo abbiamo già detto, è una situazione che nessuno avrebbe potuto pronosticare alla vigilia del girone di playoff. È però la dimostrazione che in Champions League poche cose sono scontate: due autentiche corazzate della competizione rischiano seriamente di lasciare il passo a Nymburk e Saragozza, che certamente hanno qualità ma partivano alle spalle delle loro avversarie. Certo bisogna notare che quest’anno il Bamberg sta faticando anche nel campionato tedesco dove potrebbe addirittura non giocare i playoff, ma il suo livello resta comunque molto alto; per quanto riguarda il Banco di Sardegna, aveva già avuto qualche colpo a vuoto nella stagione regolare di Champions League ma in Serie A1 sta viaggiando ottimamente, si gioca il secondo posto con Brindisi sperando di poter anche arrivare a prendere Milano e, in termini generali, si pensava che potesse volare ai quarti della competizione europea senza troppi problemi. Così non è, e allora bisognerà fare risultato alla Brose Arena per rimettersi in carreggiata e disputare un ritorno di impatto, per evitare il flop…



