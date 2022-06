Driven il caso Delorean/ Su Rai 3 il film con Jason Sudeikis e Lee Pace

Driven il caso Delorean, film di Rai 3 diretto da Nick Hamm

Driven il caso Delorean andrà in onda oggi, venerdì 17 giugno, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato girato nel 2018 da Nick Hamm, regista e produttore britannico. Attivo sia al cinema sia in televisione, Hamm ha diretto film quali The Hole, Godsend e Killing Bono serie tv come Rogue, The Play on One e Metropolitan Police.

La sceneggiatura di Driven il caso Delorean è di Colin Bateman; la fotografia è di Karl Walter Lindenlaub; il montaggio di Brett M. Reed; le musiche di Geronimo Mercado; la scenografia di Fernando Carrion, Tomas Voth e i costumi di Julia Michelle Santiago. Il film narra l’esistenza di John DeLorean ed è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e proiettato al Toronto International Film Festival nel 2018. Nel cast troviamo attori interessanti come Jason Sudeikis e Lee Pace.

Driven il caso Delorean, la trama del film

Il protagonista del film Driven il caso Delorean è Jim Hoffman, un pilota di aerei, incastrato nel momento in cui si scopre che sta trasportando un carico di cocaina sotto commissione di un capo della malavita. L’FBI gli dà una seconda chance trasformandolo in un informatore e creandogli una nuova esistenza in California.

Il vicino di casa di Hoffman è John DeLorean, l’inventore della casa automobilistica DeLorean, di cui fu prodotto un solo modello di auto, ossia la DMC-12. I due stringono amicizia, ma i problemi si verificano quando Hoffman inizia a non portare abbastanza risultati all’FBI. Come andrà a finire?

