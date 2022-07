Driven il caso Delorean/ Su Rai 3 il film con Lee Pace

Driven il caso Delorean va in onda oggi, venerdì 29 luglio, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Si tratta di un film del 2018 distribuito da BIM Distribuzione e prodotto da Tempo Productions Limited, Blue Rider Pictures, Greenroom Entertainment, Pimienta, Romulus Entertainment. La regia di Driven il caso Delorean è di Nick Hamm, in 23 anni di carriera ha diretto 7 film e 1 serie televisiva.

Agli inizi ha esordito in teatro con la “Royal Shakespeare Company”. Nel 1992 ha realizzato un cortometraggio, successivamente ha diretto sceneggiati televisivi come Dancing Queen. Nel 1998 ha esordito al cinema in Marta da legare. L’attore principale è Jason Sudeikis, vincitore di un SAG Awards e due Golden Globe.

Nel cast di Driven il caso Delorean troviamo Lee Pace. I suoi esordi risalgono al 1997 dove ha partecipato a diverse rappresentazioni come Giulio Cesare, Romeo e Giulietta e Riccardo II. Ha vinto un Premio Orso d’Argento per The good Shepherd l’ombra del potere. Nel cast troviamo anche Judy Greer, Justin Barthe, Isabel Arraiza, Micheal Cudlitz e Corey Stoll.

Il protagonista della storia di Driven il caso Delorean è Jim Hoffman un ex pilota di aerei. Un giorno dopo attente indagini, l’FBI riesce a scoprire che aiutava alcuni boss appartenenti a cosche mafiose a trasportare cocaina. Il Bureau lo assoda di nuovo come informatore e per proteggerlo da eventuali ritorsioni, gli viene creata una nuova identità. Lo stesso è riservato alla sua famiglia.

In un sobborgo di San Diego ricomincia una nuova vita ed è in questo luogo che conosce il magnate John DeLorean, in quel periodo impegnato a lanciare sul mercato il primo e unico modello della DMC-12, costruita dalla De Loren Motor Company. Jim e John diventano due inseparabili amici, tanto che John decide di coinvolgere nei suoi affari Hoffman.

L’FBI nel frattempo mette al corrente Jim che il Bureau sta tenendo sotto controllo DeLoren, perché si sospetta che sia coinvolto nel traffico di cocaina insieme al narcotrafficante Morgan Hetrick, di cui da tempo l’FBI cerca di mettergli le mani addosso. L’incarico che viene affidato a Jim è di avvicinarsi il più possibile a John, acquistare la sua fiducia per cercare di carpire informazioni importanti per portare a termine l’operazione.

