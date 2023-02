Droga dell’Isis, allarme a Varese/ Il farmaco Contramal e le false ricette mediche

E’ allarme droga dell’Isis in Lombardia, e precisamente in provincia di Varese. Stanno aumentando sempre di più coloro che fanno uso di un oppioide che viene soprannominato appunto droga dell’Isis in quanto utilizzata dai miliziani dello Stato Islamico per i suoi potenti effetti anti-dolorofici. Come riferisce il Corriere della Sera, il farmaco in questione è il Contramal, al cui interno si trova il principe attivo Tramadolo, ed è un medicinale che si acquista in farmacia ma dietro ricetta medica. Negli ultimi tempi stanno aumentando di molto le false ricette proprio con l’obiettivo di poter avere delle dosi della droga a basso costo.

Dal giudice per furto d'auto, esce dal tribunale e ne ruba un'altra/ 3 furti in 90 gg

Per il quotidiano di via Solferino si può parlare anche di “droga dei poveri” e spesso e volentieri è venduta da pusher, soprattutto nordafricani provenienti dal Marocco, che consegnano ai clienti pasticche di Contramal, che a loro volta vengono vendute dai tossicodipendenti per pagare altre dosi, e sono in stato di astinenza. La pratica delle ricette mediche non regolari per poter avere questa medicina dura da circa due anni e sulla stessa stanno ovviamente indagando i poliziotti e i carabinieri, che stanno cercando di capire se vi siano eventuali medici e strutture sanitarie compiacenti che rilasciano appunto queste ricette magari dietro compenso.

Don Claudio Burgio: "Abolirei carcere minorile"/ "Giovani delinquono perché Stato…"

DROGA DELL’ISIS, LE FORZE DELL’ORDINE INDAGANO

Non è da escludere comunque una falsificazione delle ricette da parte di gente disperate, e sulla vicenda stanno appunto cercando di fare chiarezza le forze dell’ordine. La droga dell’Isis è altamente diffusa in particolare nella provincia di Varese, in Lombardia, e il Corriere della Sera parla di un “numero ormai incerto (all’eccesso, chiaro, non al ribasso) dei reali boschi conquistati dai pusher, armati di kalashnikov, impegnati a inseguire l’infinita richiesta di dosi nonché a farsi guerre intestine fra omicidi, gambizzazioni e sequestri”. Una situazione quindi drammatica che speriamo possa essere messa a tacere il prima possibile.

LEGGI ANCHE:

Zuppi “strage migranti Crotone, Ue difenda persone”/ “Storia svegli nostre coscienze”

© RIPRODUZIONE RISERVATA