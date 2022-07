Droga dello stupro a festa SPD/ Germania: 9 donne intossicate, indagini in corso

Alla festa estiva del partito SPD in Germania, a cui ha presenziato anche il cancelliere Olaf Scholz, è stata somministrata ad almeno nove donne (ma la cifra potrebbe aumentare con il passare delle ore) la cosiddetta droga dello stupro. Una notizia choc, resa nota dallo stesso partito socialdemocratico, che ha prontamente denunciato il tutto alla polizia del Bundestag. Mathias Martin, numero due del gruppo parlamentare SPD, l’ha definito “un atto mostruoso”, mentre la deputata Katja Mast ha esortato e incoraggiato eventuali altre vittime a denunciare il fatto alle forze dell’ordine.

Come riferito dal “Corriere della Sera”, la prima denuncia è giunta da parte di una ragazza di 21 anni che aveva preso parte alla festa. La diretta interessata ha detto di “essersi sentita male con nausea e vertigini, nonostante non avesse fatto consumo di alcol. La giovane si è recata in ospedale la mattina dopo e ha chiamato i poliziotti, ai quali ha detto di non ricordare nulla di quanto è successo dopo le 21.30. È stata sottoposta a uno screening tossicologico, di cui non si hanno ancora i risultati”. SPD ha riferito che altri 8 casi analoghi sono stati segnalati e, per ora, soltanto cinque di essi sono stati confermati dalla polizia.

DROGA DELLO STUPRO A FESTA SPD: NON CI SAREBBERO STATI FURTI O VIOLENZE

Un portavoce delle forze dell’ordine, tuttavia, ha riferito che finora non sono emersi elementi che possano indicare che le donne siano state vittime di aggressioni sessuali o furti. Alla festa SPD, scrive ancora il “Corriere della Sera”, hanno preso parte circa mille persone, fra i quali il cancelliere, deputati, collaboratori, funzionari di partito oltre che giornalisti, diplomatici e semplici militanti.

Altri rappresentanti del partito hanno dichiarato: “Era un evento interno, si entrava solo per invito. Ci sono ancora poche certezze. È un vero choc e fa molto arrabbiare che una cosa del genere possa accadere in una manifestazione organizzata da noi”. Intanto, come anticipavamo poco fa, la polizia ha avviato un’indagine contro ignoti per gravi lesioni personali. Il fenomeno droga dello stupro è segnalato in triste aumento nella capitale tedesca e quanto è avvenuto alla festa SPD non rappresenta altro che la punta dell’iceberg: nel 2021, riferisce la Berliner Zeitung, a Berlino si sono verificati 22 casi ufficiali.

