Droga dello stupro, la Zarina: “Ho 20mila € in Lussemburgo”/ “Sono soldi sporchi”

A “Storie Italiane”, trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Rai Uno, si è parlato di droga dello stupro e del caso dei 39 arresti effettuati, che coinvolgono anche personalità vip, medici, giornalisti e un politico. Nel corso della puntata è stata trasmessa la testimonianza dell’ex marito della Zarina, colei che è ritenuta la punta della piramide di questo caso di cronaca: “La mia ex moglie nel 2007 ha iniziato il master, poi spesso era a Roma per l’insegnamento. In un locale ho conosciuto queste persone che frequentava e le ho chiesto cosa ci facesse lei con loro, non c’entrava niente. Era fissata con l’estetica, ha mandato tutto in rovina per queste compagnie, io glielo avevo detto”.

L’uomo ha poi aggiunto di non essersi mai accorto di alcunché: “A mia insaputa, non ho mai visto un pacco sospetto nel mio appartamento. Non ci sono mai state altre persone a casa mia. Se mia moglie ha fatto uso di droga o l’ha spacciata, è stata bravissima e io sono scemo. Non c’era più intesa tra noi, tanto che pensavo che avesse un altro uomo. Sto cercando di capire insieme a mia figlia cosa possa essere accaduto”.

DROGA DELLO STUPRO, INTERCETTAZIONI DELLA ZARINA: “HO TUTTI I SOLDI SPORCHI IN LUSSEMBURGO. SE MI SUCCEDE QUALCOSA…”

In merito al caso della droga dello stupro e del traffico emerso prepotentemente nelle ultime settimane, la regia di “Storie Italiane” hanno mostrato l’intercettazione audio della Zarina, che parlava tranquillamente e senza alcun giro di parole con un suo contatto di fiducia della sua attività connessa alle sostanze stupefacenti: “Ho cominciato ad avere delle piattaforme di bitcoin, monete virtuali non tracciate. Se io versavo alla posta sui 2-3mila euro, versavo tutto quanto in Lussemburgo. Tutti i miei soldi stanno lì”.

E, ancora: “C’ho quasi ventimila euro, tutti soldi fatti con la droga, tutti soldi sporchi. Perché c’ho un mio amico che ha la banca in Lussemburgo. C’è già la pratica aperta che se mi succede qualcosa, quei soldi andrebbero a mia madre”.



