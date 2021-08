Droga nel drink, 18enne “posseduta”/ Video La madre: “Era la prima sera in discoteca”

18enne in agonia dopo avere bevuto un drink nel quale era stata messa droga a sua insaputa: la notizia giunge da Southend, nell’Essex, ed è riportata dal Daily Mail, attraverso il quale la madre della ragazza ha voluto diffondere il video choc della figlia mentre si contorce come se fosse “posseduta”, tanto che la donna si è detta terrorizzata dinnanzi a quelle immagini. Millie Taplin – questo il nome della giovane – è stata drogata nel corso di una serata nel locale “Moo Moos” ed è stata filmata mentre si trovava in agonia, con la mascella inchiodata e le mani piegate alla stregua di artigli. Istantanee davvero terribili, che hanno fatto il giro del mondo.

La teenager è stata così trasferita d’urgenza in ospedale e la polizia ha avviato le indagini per risalire al responsabile: sembrerebbe trattarsi di un uomo con il quale la giovane aveva parlato quella sera. Intanto, la madre di Millie, Claire, 48 anni, ha detto: “È stato orrendo, sembrava posseduta. Non avevo idea di cosa stesse succedendo, non posso descrivere come fosse vederla così. Era la sua prima serata fuori in un locale”.

DROGA NEL BICCHIERE DI UNA 18ENNE IN DISCOTECA, LA MADRE: “SI È ACCASCIATA IN UN VICOLO”

La donna ha proseguito il suo intervento sulle colonne del “Daily Mail” affermando: “Non ho mai visto niente di simile. Millie era consapevole di ciò che stava accadendo, ma non riusciva a parlare. Sono così grata che i suoi amici fossero lì con lei, altrimenti chissà cosa sarebbe successo”. Secondo quanto riferito, la ragazza si è sentita male quasi subito ed è uscita dalla discoteca. Sapeva di non essere ubriaca, ma si è accasciata in un vicolo vicino al locale, prima di essere soccorsa. Poi, la corsa verso il nosocomio più vicino e le dimissioni domenica mattina.

Intanto, il “Moo Moos” ha pubblicato alcuni consigli per i ragazzi che frequentano le feste: “Esortiamo tutti i clienti a essere presenti quando viene ordinato il loro drink e a non lasciarlo incustodito La bevanda drogata sembra essere stata consegnata da una persona conosciuta dalla donna colpita e, sebbene non ci sia stata segnalata al momento, stiamo assistendo la polizia che si occupa della questione”.