Come ci mostrerà questa sera durante la sua consueta diretta domenicale il programma Le Iene i droni da guerra sono diventati negli ultimi anni – a partire soprattutto dal conflitto tra Russia ed Ucraina scoppiato tre anni fa – un vero e proprio tassello fondamentale delle strategie belliche, assolvendo ad un’ampia e variegata gamma di funzioni e riuscendo (almeno, talvolta) a sfuggire dai sistemi di difesa e sorveglianza aerea tradizionali.

A dimostrare – appunto – per prima l’importanza dell’uso dei droni da guerra nei conflitti tra paesi è stata l’Ucraina che li ha resi centrali per le operazioni terrestri, aree e – addirittura – marine contro la Russia; ma in realtà questa tecnologia è stata ampiamente utilizzata anche nel conflitto tra Israele e Hamas che recentemente ha raggiunto una tregua.

Complessivamente, quando si parla di droni da guerra si deve dimenticare la classica immagine che tutti abbiamo presente dei piccoli dispositivi che talvolta vediamo volteggiare nelle nostre città perché quando si tratta di quelli ad uso militare – quasi naturalmente – in realtà sono dispositivi ben più ingombranti e performanti; ma d’altra parte resta ferma la loro principale e più importante caratteristica di essere economici, facilmente assemblabili e utilizzabili per le più disparate applicazioni che vanno del oltre l’utilizzo offensivo.

I droni da guerra – infatti – in base al modello e alla dotazione che possono vantare vengono spesso utilizzati anche per le ricognizioni e la sorveglianza oltre le linee nemiche, possono trasportare da punto A a punto B oggetti, scorte ed equipaggiamenti; ma al contempo possono anche servire per assistere gli operatori di terra dandogli una visione privilegiata dall’alto in tempo reale e – forse soprattutto – per condurre attacchi esplosivi contro obiettivi ben più distanti da quelli raggiungibili dai consueti missili terra-aria.

Quali modelli di droni da guerra impiega l’Ucraina contro la Russia: il reportage esclusivo del programma Le Iene

Il vantaggio principale dei droni da guerra – dicevamo già prima – resta comunque il loro bassissimo costo che è diventato un vero e proprio vantaggio tattico per l’Ucraina che dispone di fondi ben inferiori a quelli della Russia, tanto che ad oggi Kiev ha messo in modo una vera e propria fabbrica interna di droni kamikaze.

Attualmente (almeno per quello che ci è dato sapere dato che sono in larga parte informazioni altamente riservate) l’esercito ucraino utilizza almeno cinque differenti modelli di droni da guerra che vanno dai turchi Bayraktar TB2 – utili soprattutto per colpire i carri armati e l’artiglieria -, fino agli ucraini Punisher; passando anche per i ricognitivi DJI Mavic 3 e per i due modelli subacquei Magura V5 e Sea Baby impiegati in ricognizioni e attacchi con missili ed esplosivi.

Interessante notare che – nel frattempo – in Ucraina si è creata anche una vera e propria fabbrica popolare di droni da guerra grazie al progetto Social Drone che con una serie di tutorial su YouTube e informazioni pratiche diffuse su Telegram fornisce ai civili tutte le informazioni per fabbricare – con materiali facilmente acquistabili sul web – piccoli droni al costo di circa 200 dollari: una volta assemblati nelle proprie case, vengono controllati e resi offensivi dai volontari di Social Drone per poi finire nelle primissime linee del conflitto al servizio dell’esercito regolare di Kiev.