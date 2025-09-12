L'ammiraglio NATO Giuseppe Cavo Dragone ha parlato dei droni in Polonia negando che sia l'inizio di una possibile Terza guerra mondiale

Mentre sembra – almeno leggermente – affievolirsi la paura occidentale per i droni russi abbattuti in Polonia, sulle pagine del Messaggero è intervenuto il presidente del Comitato militare NATO Giuseppe Cavo Dragone per parlare di quanto accaduto alla luce delle risultanze delle indagini condotte fino a questo momento degli esperti dell’Alleanza; pur chiarendo fin da subito che sull’accaduto le indagini sono ancora in corso ed è bene attenderne “l’esito” prima di lanciarsi in ipotesi.

Partendo proprio da qui, l’ammiraglio Cavo Dragone spiega che allo stato attuale restano aperte tutte le ipotesi sull’accaduto, partendo da quella che vede nei droni “un test sulla nostra reattività” e arrivando fino a un possibile “errore nella gestione dello sciame” che era diretto altrove, oppure anche a probabili “interferenze” legate alla “guerra elettronica” che sta imperversando nell’area attorno all’Ucraina; sostenendo, tuttavia, che a suo avvisto difficilmente si è trattato “di un evento deliberato”.

In ogni caso, secondo Cavo Dragone se si fosse trattato di un test si potrebbe parlare – dal lato della NATO – di un vero e proprio successo visto che l’Alleanza ha “dimostrato ottima capacità” e la Russia, in questo caso, avrebbe ottenuto “la risposta che meritava”: le difese dell’Alleanza, infatti, ad avviso dell’ammiraglio Cavo Dragone avrebbero funzionato “in modo sinergico” con la necessaria efficacia e tempestività utili per evitare danni concreti.

L’ammiraglio Cavo Dragone: “L’allerta resta alta perché la Russia è ancora restia a negoziare”

Sul tema dei droni in Polonia, comunque, l’ammiraglio Cavo Dragone ci tiene anche a chiarire che dal suo punto di vista “non siamo vicini a un terza guerra mondiale” perché pur trattandosi di un evento con la chiara valenza di “una crisi (..) delicata” e seppur non si possa negare che in un conflitto “dinamico” come quello ucraino si possa arrivare da un momento all’altro a un’escalation; al contempo la Russia avrebbe avuto dimostrazione del funzionamento del “nostro dispositivo di difesa”.

Resta comunque il fatto che secondo l’ammiraglio Cavo Dragone la NATO ha ancora bisogno di “potenziare” alcuni aspetti del suo apparato difensivo, partendo – spiega – dalla “difesa area”, passando per “la sorveglianza” e arrivando fino alle “scorte di munizioni”; tutto fermo restando che – conclude Cavo Dragone – allo stato attuale da parte di Mosca non si vedono “segnali concreti di dialogo” sulla crisi in Ucraina e che in futuro avrà sempre la possibilità di “riarmarsi rapidamente”.