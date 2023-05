DRONI SUL CREMLINO/ È stata un’azione dimostrativa: la guerra entra in una fase nuova

Le forze militari e paramilitari ucraine sono entrambe in grado di effettuare attacchi all’interno della Russia. Solo nel 2023 ci sono stati dozzine di apparenti atti di sabotaggio nella Russia europea, che hanno danneggiato i ponti, interrotto i sistemi di trasporto ferroviario e reso inutilizzabili i depositi di armi. Solo questa settimana, un deposito di carburante nel territorio russo di Krasnodar è stato ampiamente danneggiato da un incendio, che le autorità locali hanno affermato essere stato causato da un attacco Uav (unmanned aerial vehicle) kamikaze. Circa 1.500 miglia a nord nell’Oblast’ di Bryansk, vicino al confine della Russia con la Bielorussia, due treni sono stati deragliati da esplosioni che, secondo le notizie, “sembravano incidenti separati ma identici”. L’Ucraina nega il coinvolgimento in questi incidenti, ma gli osservatori militari rimangono sospettosi.

Nel frattempo, il lavoro investigativo di agenzie di stampa come il New York Times suggerisce che le unità paramilitari ucraine potrebbero essere state dietro atti di sabotaggio in Europa occidentale e persino omicidi di figure pro-Putin all’interno della Russia. Alcuni di questi attacchi potrebbero essere stati effettuati da squadre di agenti sotto copertura. Altri possono essere stati effettuati con mezzi meccanici, compresi gli Uav.

Certamente, l’esercito ucraino non è mai stato timido riguardo al suo sforzo di sviluppare una forte capacità di attacco a lungo raggio utilizzando gli Uav. Ci sono anche alcune prove che potrebbe aver effettuato almeno un attacco abilitato per Uav vicino a Mosca negli ultimi mesi. Eppure, nonostante le note intenzioni e capacità dell’Ucraina, ci sono elementi nel presunto attacco Uav al Cremlino che screditano le affermazioni di un tentativo di assassinio di Putin. Il filmato rilasciato dal Cremlino mostra due oggetti volanti, probabili Uav, che sembrano di piccole dimensioni. Le successive esplosioni mostrano anche che i carichi utili che stavano trasportando erano troppo piccoli per danneggiare gravemente una struttura rinforzata come quella del Cremlino. L’idea che un paio di Uav possano penetrare in un forte militare dalle pareti spesse e raggiungere un bersaglio umano sfuggente e ben custodito è semplicemente assurda.

Inoltre, pochi complessi edilizi al mondo sono pesantemente sorvegliati come il Cremlino, che è essenzialmente un complesso militare fortificato. Oltre alle costellazioni di sistemi antiaerei avanzati che circondano il complesso, quest’ultimo è anche protetto da sistemi counter-Uav basati su radar, che possono rilevare, tracciare e disabilitare gli Uav. Lo fanno bloccando i loro segnali di controllo e usando l’energia diretta per disabilitarli. Possono anche assumere le loro funzioni di comando e controllo attraverso una forma di hacking dei segnali. In effetti, è quasi certo che i due Uav – se questo erano – che hanno sorvolato il Cremlino mercoledì scorso sono stati effettivamente neutralizzati utilizzando sistemi counter-UAV basati su radar.

Vale anche la pena notare che Vladimir Putin non era al Cremlino quando è avvenuto l’attacco. Avendo trascorso gran parte del martedì a San Pietroburgo, il leader russo stava pernottando nella sua residenza statale Novo-Ogaryovo, un complesso presidenziale situato a otto miglia a ovest del Cremlino. Come altri hanno suggerito, il governo ucraino, così come i suoi alleati in Occidente, monitorano da vicino la posizione quotidiana di Putin. Se avessero voluto ucciderlo, avrebbero lanciato un attacco a Novo-Ogaryovo, che è molto meno fortificato del Cremlino. Avrebbero anche usato un’intera flotta di Uav di grandi dimensioni che possono trasportare carichi utili veramente letali, come l’UJ-22, che l’esercito ucraino impiega con una certa regolarità.

Allo stesso tempo, l’opinione espressa in alcuni ambienti che potrebbe essersi trattato di un attacco da parte delle forze anti-Putin all’interno della Russia sembra altamente improbabile. L’opposizione russa a Putin, così com’è, non ha praticamente alcuna storia di resistenza armata degna di alcuna nota. Alcuni hanno ipotizzato la possibilità che questo avrebbe potuto far parte di un’operazione false-flag del Cremlino, progettata per fare infuriare la popolazione russa e dare a Vladimir Putin il capitale politico di cui ha bisogno per perseguire il suo assalto militare all’Ucraina con rinnovata energia. Ma questo sembra altrettanto poco plausibile. L’idea che la sua vita possa essere stata messa in pericolo da un assalto armato alla sede stessa del potere a Mosca non si adatta alla propaganda posta in essere da Putin.

Tutto sommato, è improbabile che l’attacco Uav al Cremlino sia stato un serio tentativo per uccidere Vladimir Putin. Ma avrebbe potuto comunque essere un attacco contro la Russia e un attacco perpetrato dagli ucraini. Avrebbe potuto facilmente essere effettuato da Kiev per valutare le difese del Cremlino contro gli attacchi abilitati agli Uav. Avrebbe anche potuto essere finalizzato a illustrare la debolezza delle difese antiaeree russe e a far sembrare il leader russo incapace di difendere la stessa sede del suo potere a Mosca. Riuscendo a raggiungere il Cremlino con gli Uav, Kiev potrebbe anche mostrare la sua capacità di lanciare attacchi armati contro obiettivi che si trovano molte centinaia di miglia all’interno della Russia, ridicolizzando anche le difese aeree russe.

In altre parole, si tratterebbe di un attacco progettato principalmente per creare un certo disagio tra i funzionari del Cremlino. Ma il messaggio che ha portato con sé potrebbe essere che il prossimo attacco potrebbe essere più preciso, coinvolgere carichi utili più grandi o anche uno sciame di droni. Se ciò dovesse accadere, entreremmo senza dubbio in una fase nuova e senza precedenti in questo conflitto veramente imprevedibile.

