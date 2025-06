Drupi come sta dopo la malattia? Un brutto male al polmone che ha condizionato per diversi anni la vita del cantante: ora è finalmente guarito

Drupi come sta dopo la malattia? Il cantante ha avuto, negli ultimi anni, dei problemi di salute piuttosto gravi. Il cantante ha raccontato di aver avuto un brutto problema al polmone, del quale però non ha rivelato granché, se non che finalmente è guarito dopo aver svolto diverse terapie per mesi interi. Grande la paura per il cantante dalla voce rocciosa, al quale era stato detto che probabilmente la sua vita non sarebbe durata ancora a lungo: fortunatamente così non è stato.

A “Rai Radio 2”, Drupi ha spiegato di aver avuto a che fare con una malattia dalla quale fortunatamente è guarito grazie alle nuove terapie, che lo hanno portato a ridurre il male e a vivere nuovamente in maniera spensierata, o quasi: “Ho avuto un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie” ha spiegato, aggiungendo poi di non parlarne con felicità in quanto la sua vita è andata avanti e non ama tornare su quel capitolo buio vissuto. Un capitolo chiuso, dunque, per Drupi, che oggi finalmente sta meglio e si gode la sua quotidianità.

Drupi come sta dopo la malattia? “Fino a qualche anno fa…”

Drupi come sta dopo la malattia? Il cantante, dopo la diagnosi, è riuscito a guarire, nonostante fino a qualche anno fa la sua malattia avrebbe portato alla morte, come spiegato da lui stesso. Drupi, invece, grazie ai progressi della scienza è riuscito a guarire “dopo tre-quattro mesi di cure”. Diverse sedute di terapia per il cantante, che oggi sta meglio. Ora che le cose vanno meglio, Drupi ha scelto di godersi la tranquillità e la vita senza pensare eccessivamente al lavoro.

Fortunatamente, dunque, Drupi è guarito e possiamo dire che dopo la malattia sta bene: non sono stati momenti facili e il cantante si è dovuto sottoporre a diverse terapie, che hanno però ridotto la malattia e lo hanno portato a star finalmente bene.

