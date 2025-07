Non ha vissuto anni facili Drupi dopo la diagnosi di malattia. Il cantante è stato colpito da un tumore al polmone che lo ha costretto a rivedere le sue priorità e a vivere per diverso tempo nella paura. Fortunatamente grazie ai progressi della scienza, Drupi è riuscito a ribaltare la diagnosi (e la prognosi) e a battere la malattia, tornando a vivere. Dopo essersi sottoposto a diversi mesi di malattia, Drupi è guarito: “Ho avuto un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie” ha spiegato, ribadendo più volte che non ama parlare di quel triste e buio capitolo della sua vita, che lo ha fatto temere di non poter più cantare ma soprattutto vivere.

Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi/ "Mi sono innamorato di lei quando era mia corista"

Come sta oggi Drupi? Possiamo dire che fortunatamente il cantante è guarito dalla malattia, anche se non ha vissuto un periodo semplice. Ci sono servite le nuove terapie e diversi mesi prima di tornare a stare bene. Ora che tutto va per il verso giusto e la salute finalmente assiste Drupi, l’artista ha deciso di dedicarsi di più alla sua vita e in particolar modo alla moglie, pensando meno al lavoro, che certamente rappresenta una parte importante della sua vita ma non è in questo momento la sua priorità.

Drupi come sta dopo la malattia? "Brutto problema al polmone"/ "Mi avevano dato un anno di vita"

Drupi, l’amore con la moglie Dorina Dato: era la sua corista

Sempre positiva e con il sorriso sulle labbra, Dorina Dato è la splendida moglie di Drupi. I due stanno insieme da tantissimi anni: lei era infatti la sua corista quando si sono conosciuti e innamorati, cominciando una storia d’amore longeva. “Siamo insieme da 50 anni ma ci guardiamo come la prima volta” ha raccontato proprio il cantante. Dorina è rimasta al fianco di Drupi anche nel momento difficile della malattia, sostenendolo e aiutandolo in ogni momento, come una coppia salda e profondamente innamorata, nonostante gli anni passati.