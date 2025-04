Malattia Drupi, il terrore per il tumore al polmone e le cure: “Non voglio più parlare ma…”

Forse non tutti sanno che Drupi in passato ha dovuto fare i conti con una grave malattia che poteva rivelarsi potenzialmente letale. In una intervista rilasciata a Rai Radio2, il celebre cantautore ha svelato di aver avuto un brutto problema ai polmoni ma di esserne uscito brillantemente. “Ora sono guarito”, assicura Drupi. “Ma quando ti dicono che hai questa malattia crolli, poi però ti scatta l’allegria e la speranza”, spiega. Il cantautore pavese settantasettenne esprime gratitudine nei confronti dei medici che lo hanno curato e delle nuove tecnologie che gli hanno permesso di vincere il maledetto tumore.

“E’ stato un brutto problema al polmone ma l’ho guarito con le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti”, ha detto ancora l’artista pavese, che tira un sospiro di sollievo e pensa al futuro, godendosi giorno per giorno.

Se oggi Drupi si sente sollevato, quando era nel pieno della malattia la paura era un’emozione con cui aveva inevitabilmente dovuto imparare convivere. “Ne ho avuta davvero tanta. Nel mio caso nel bene fino a tre anni fa era un problema e ti davano un anno, un anno e mezzo forse, di vita. Invece io sono guarito, dopo tre-quattro mesi di cure perché era sparito (il brutto male, ndr) il 40 per cento, poi un altro 20, ora è seccato e vado avanti a godermela, non lavorando”.

Oggi, dunque, le preoccupazioni sono alle spalle per l’artista lombardo. Drupi sta bene, il tumore è superato e non potrebbe essere più felice. Inoltre, continua a godersi la sua Pavia, città dove era rimasto per sottoporsi alle cure necessarie. Ricordiamo che oggi, domenica 13 aprile, il cantante sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In per raccontarsi tra presente, passato e futuro.