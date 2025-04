La musica è il baricentro della sua vita, una storia vincente che non è stata interrotta nemmeno dal calvario della malattia che Drupi ha affrontato nell’ultimo periodo. Il cantautore, ospite oggi a Domenica In, ha raccontato del successo che dura ancora oggi e soprattutto del calvario vissuto nell’ultimo periodo a causa di un terribile tumore. “Per la malattia ho detto: ‘Voglio fare tutto prima di andarmene’, quindi ho fatto un film, uno spettacolo a teatro, quindi non ho avuto tempo per andarmene…”. Per fortuna però, proprio qualche giorno fa è arrivata la lieta notizia che attendeva da tempo: “Anche perchè ho avuto la notizia l’altro giorno: sono guarito!”.

Proseguendo nel racconto della malattia, Drupi ha spiegato la natura del tumore; la dipendenza dal fumo lo ha portato a vivere questo calvario del tumore – fortunatamente superato – nonostante avesse già smesso di fumare da anni: “Ovviamente ho avuto paura, ero spaventato per il tumore… Fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno; ho smesso 10 anni fa ma l’ho pagata lo stesso”.

Drupi a Domenica In: “Avevo deciso di lasciare la musica…”

A dispetto del grande successo di un tempo e a prescindere dalla malattia, c’è stato un momento in cui Drupi ha pensato di cambiare vita, anzi, di tornare alle origini. “Avevo deciso di chiudere con la musica perchè non usciva nulla, cantare nei locali non mi piaceva ed ero tornato a fare l’idraulico”. Ricordando – sempre a Domenica In – i fasti di un tempo, il cantautore ha raccontato della sua ‘volta buona’ grazie ad un rifiuto di Mia Martini; sarebbe dovuta andare lei a Sanremo ma un cambio di programma portò il cantautore a prendere il suo posto dando così alla luce gli albori del suo successo: “Prima di allora nemmeno seguivo Sanremo…”. Poi le parole al miele per la compianta cantante e amica: “Lei mi ha portato la vita perchè non so senza la musica cosa avrei potuto combinare…”.