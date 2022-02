Drusilla Foer, chi è e significato nome/ Memorie di una notte hard sul battello

Il significato dello pseudonimo, Drusilla Foer

Drusilla Foer? Il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. Solo in seguito ha plasmato il personaggio di Drusilla Foer, diventato presto molto popolare soprattutto sul web con YouTube e Instagram, fino a essere la prima conduttrice en travesti a Sanremo. Spesso definita come un’anticonformista, è nota proprio per la sua ribelle dualità. “Farei volentieri la valletta a Sanremo, adorerei”, raccontava già a Libero Quotidiano nel 2017. “Ma forse sono troppo alta, 1 e 85” – e invece nonostante l’altezza se l’è cavata benissimo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Drusilla, il cui nome ha preso spunto da un battello su cui ha passato una notte sfrenata, è stata sposata con un uomo, “un texano orrendo, che poi ho tradito”, ha raccontato in un’intervista a Libero Quotidiano nel 2017. In seguito si è sposata con il belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che è morto.

Chi è Drusilla Foer?

Drusilla Foer è l’alter ego di Gianluca Gori. Artista, cantante, attrice, pittrice, autrice e sceneggiatrice di origine toscana. Drusilla si definisce una “anziana soubrette”. Ha raggiunto il successo per il grande pubblico raccontando la vita di una 54enne icona di stile, borghese eccentrica, brillante e audace. Ovviamo stiamo parlando di Drusilla Foer. Ella ha vissuto in diverse città, tra cui Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid e New York. E proprio nella Grande Mela ha scelto di aprire un negozio dell’usato, il Second Hand Dru. Ad oggi dunque è vedova. Nella sua vita però c’è una figura centrale ancora oggi: “Il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo”. Ha anche due nipoti Ginevra e Giacomo, tatuatore di professione, con cui pare aver un rapporto più stretto per via della passione in comune per l’arte.

