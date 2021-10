Drusilla Foer, chi è l’attore che la interpreta/ Gianluca Gori, cosa sappiamo di lui

La sua invenzione di più grande successo è Drusilla Foer, raffinata nobildonna fiorentina che partendo dal web, con la sua versatilità da cantante, autrice, attrice di teatro e sceneggiatrice, ha conquistato non solo l’apprezzamento dei fan, ma anche un ruolo di rilievo in tante trasmissioni tv e le attenzioni di registi di fama come Ferzan Ozpetek.

Ma di chi è il merito di questo successo? Ovviamente del suo alter ego, l’uomo che la impersona dandole corpo e anima: stiamo parlando di Gianluca Gori, nato a Firenze nel 1967. Al netto di un talento attoriale indiscutibile si può dire che Gianluca Gori abbia raggiunto il successo in età matura proprio grazie a Drusilla Foer. Non bisogna perciò cadere nell’errore di mettere da parte l’interprete solo perché ha avuto l’intuizione di creare un personaggio memorabile. Quando si parla di Gianluca Gori, detto Gigo, meglio però non fidarsi di Drusilla: “Gianluca è un tizio con cui ho preso un tè una volta. Sostiene di avermi inventata, ma credo che non possa avere una tale genialità“.

Chi è Gianluca Gori, attore che interpreta Drusilla Foer

Al pari del personaggio che ha inventato, Gianluca Gori è un talento versatile: oltre a fare l’attore, infatti, si distingue per essere cantante e pittore. In comune con Drusilla Foer, il suo alter ego ha in particolare il fatto di essere misterioso su molti aspetti. Non sappiamo infatti se abbia un amore nella sua vita. Ecco, se dobbiamo essere onesti, sul fronte sentimentale sappiamo molto di più sul conto di Drusilla, che al riguardo spiega di avere alle spalle due matrimoni falliti.

Il primo con un texano, naufragato per il tradimento di lui, il secondo con Hervé FoerDufur, purtroppo deceduto. Oggi il suo cuore sarebbe libero da legami affettivi. Varrà lo stesso per Gianluca Gori? Non lo sappiamo, chissà se Francesca Fialdini riuscirà a farlo sbottonare un po’…

