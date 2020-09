Drusilla Foer/ “Da giovane sposai un texano orrendo, non sono ricca, il mio nome…”

C’è anche Drusilla Foer negli studi di “Oggi è un altro giorno”. La star del web ha esordito raccontando un curioso aneddoto sul suo nome: “Drusilla è un nome delizioso, non è molto usato, era la sorella di Caligola, donna molto risoluta. Era il nome della sorella gemella di mio padre, che morì giovane. Mio nonno fece un contratto mi pare con l’Hilton a Istanbul su un battello che si chiamava appunto Drusilla; mia nonna bevve un po’ iniziò a fare un la civettuola con un cameriere. Mio nonno allora andò a segnare il territorio e da quella notte d’amore nacquero mio padre e sua sorella Drusilla”. Drusilla è originaria di Siena ma vive al momento a Firenze: “Sembro ricca ma non lo sono assolutamente, vivo con poco, non sono una spendacciona, sono una donna che ha una vita tranquilla, non devo affannarmi, ho un po’ di denaro da parte che mi permette di fare quello che voglio”.

DRUSILLA FOER: “RICCA IO? VIVO SENZA PATEMI MA NON SONO RICCA”

La Foer ha alle spalle diverse storie d’amore, fra cui un texano sposato in giovane età: “Ho sposato da giovane un texano, un uomo un po’ orrendo, un po’ spaccone, mi piaceva perchè aveva quest’aria da bullo, questa arroganza, ma era molto insicuro e non aveva interesse per niente se non i rodei, i soldi e gli piacevano le bionde. Io sono sempre stata un po’ cornuta”. Sul fatto di essere diretti o meno nella vita: “Non so se sia un valore essere leader in società, essere diretti è una cosa sempre premiante, è un potatore di rami secchi, se l’altro non lo accoglie c’è un problema di relazione, bisogna però dire la verità nel momento giusto e nel modo giusto, non bisogna essere diretti per spocchia, bisogna avere cura della verità”. Drusilla ha parlato poi del suo ex marito Hervè Foer: “Quando morì mio marito, un uomo solido e lieve, eccezionale, sono tornata in Italia dal Belgio, sono arrivata a Firenze e tutti mi hanno consigliato questa certa Ornella (donna di casa ndr). Quando abbiamo parlato era deliziosa poi è uscito il mostro. Ma non sono io che la maltratta, è lei”.



