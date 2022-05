Drusilla Foer e l’Almanacco/ “Mi manca ogni tanto la sregolatezza dei miei errori”

Drusilla Foer condurrà nuovamente l’Almanacco del giorno dopo su Rai2, dal 6 Giugno ogni sera prima del Tg, con l’intento di far riscoprire un mondo antico e familiare che tutti vorrebbero tornasse, ma che purtroppo oggi è solo un ricordo lontano.

Drusilla Foer, la sua eleganza e spensieratezza in onda su Rai2

Drusilla Foer condurrà su Rai2 l’Almanacco e attraverso la sua magia e la sua eleganza illustrerà un futuro possibile tramite le sue pillole di saggezza. Dopo esser tornata a teatro, l’iconica soubrette riaprirà quindi un programma di 30 anni fa, per poi creare qualcosa di nuovo e al passo con i tempi. Quando le si chiede se avrebbe vissuto tutta la sua vita con i dispiaceri e i piaceri del passato, la soubrette spiazza: “Le esperienze migliori sono gli errori, proprio perchè ce ne sono ancora di nuovi e bellissimi da fare”.

Poi Drusilla Foer pone l’attenzione sugli eccessi, che sono molto importanti e servono a ridimensionare la propria esperienza di vita, per riuscire a percorrere una strada sana senza tentazioni. Drusilla ricorda che quando era giovane, la sregolatezza era un segno di contrapposizione al sistema e alla società borghese.

Drusilla Foer, “Le rivoluzioni sono vitali nel momento in cui accadono”

Drusilla Foer ha dichiarato nella sua intervista a La Stampa, che vorrebbe vedere i giovani più dissennati, ma purtroppo non riescono ad esserlo per via della “eredità smidollata” che il mondo odierno consegna, proprio per questo motivo i giovani cercheranno sempre stabilità. Gianluca Gori in arte Drusilla Foer, poi, affonda: “Noi siamo stati fortunati perchè abbiamo avuto il privilegio della scoperta, questa è la cosa più divertente di tutte”, continua ponendo l’attenzione anche sull’intimità: “Il sesso, per noi era un mistero, adesso è come la Gioconda o le piramidi, qualcosa che hai visto talmente tante volte che non ti stupisci più e non ti innamori”.

Secondo Drusilla Foer i giovani di oggi sono tempestati da informazioni, questo li impigrisce rendendoli meno capaci di scegliere e selezionare qualcosa di importante. In merito al programma L’Almanacco, la soubrette cercherà di dare una visione intera delle cose, non ci saranno solo indicazioni. Tratterà di temi molto importanti cantando e chiacchierando con i suoi ospiti. Mentre era a Sanremo ha dichiarato: “Non ho mai pensato al fatto che mi guardassero milioni di persone, mi sono concentrata su una persona, Antonella. La mia vicina di casa che mi portava sempre delle torte meravigliose”.

