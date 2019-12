Drusilla Foer/ Grande attesa per Venere Nemica (#Cr4, Chiambretti)

Impossibile non amarla: Drusilla Foer incarna alla perfezione l’eleganza femminile, ma di quelle che strizzano anche l’occhio all’ironia e l’autoironia. Icona di moda da sempre, divide le sue giornate fra impegni a teatro e in tv. In particolare la rivedremo oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, a #CR4 – La Repubblica delle donne, anche se nelle prossime settimane salirà sul palcoscenico teatrale per motivi diversi. A partire dal 16 gennaio fino al 19 dello stesso mese sarà infatti a Milano presso il Teatro Leonardo da Vinci con lo spettacolo Venere Nemica, tratto da Amore e Psiche di Apuleio. “E se c’è una cosa che un mortale detesta, è morire”, dice in particolare in una delle ultime clip condivise sui social. Clicca qui per guardare il video di Drusilla Foer. “Sono sempre stata la mia… sola priorità”, ripete invece in loop in un altro video. Brevi estratti di tutto ciò che andrà in scena e di cui svela in breve e ironicamente la traccia generale: “Immaginate la mia gioia! Una dea condannata a vivere nell’eterna umidità del mare, scoprire l’esistenza della messa in piega”.

Drusilla Foer, non ci si può che inchinare

Non ci si può che inchinare di fronte a Drusilla Foer, personaggio più che azzeccato e che ha all’attivo migliaia e migliaia di fan. Italiani pronti a seguirla ovunque, dal piccolo schermo al teatro, anche se spesso, scrive qualcuno sui social, i suoi interventi vengono trasmessi a serata avanzata e si fa fatica a rimanere in piedi solo per ascoltarla. L’incarnazione della Divina e della Diva, due termini che veste alla perfezione al pari di abiti fashion. A volte persino irriverente. Una delle poche ad avere persino una sua personale sigla a #CR4 – La Repubblica delle donne. La settimana scorsa è spuntata tra l’altro durante una chiacchierata fra il padrone di casa e Amanda Lear, entrambi seduti su un letto di scena. “Amanda è un’icona della sensualità, lei sembra un omino del Subuteo”, dice subito facendo i dovuti paragoni fra ospite e conduttore, ai suoi occhi più simile ad un dirigente del catasto. “Trovo che i politici ora, senza ricorrere a Giolitti, che è un po’ del nostro tempo, ora hanno un modo diverso per fare politica. Anche una verbalizzazione della politica… il web, non mi piace. Poi sono tutti aggressivi. Per me sono così perchè non fanno se*so. Mi piace immaginare questi politici, Salvini con fuori 40 mila sardine…”. Clicca qui per rivedere il video di Drusilla Foer.

Cosa detesta un mortale





