Drusilla Foer ha bestemmiato a Sanremo 2022?/ Video Si toglie i baffi da Zorro e…

Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022 ha dato dimostrazione del proprio talento, che da anni esprime nei teatri di tutto il mondo, inscenando gag semplici ma divertenti con Amadeus. Proprio una di queste è finita nel mirino del web (e, successivamente, della critica), per una presunta bestemmia che la conduttrice si sarebbe lasciata scappare a microfono aperto. In particolare, subito dopo lo sketch in cui Drusilla si è presentata sul palco del teatro “Ariston” vestita da Zorro, commentando ironicamente “molti avevano paura, un uomo che si veste da donna… Così mi sono travestita!”, l’attrice sarebbe inciampata in uno scivolone prontamente immortalato dai social.

Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della Famiglia, ha pubblicato il seguente pensiero su Twitter: “Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole”. E pensare che, soltanto pochi minuti prima, lo stesso politico si era complimentato con la co-protagonista della terza serata: “Drusilla travestita da Zorro, piccolo colpo di genio. Bravissimo Gianluca Gori”.

DRUSILLA FOER, BESTEMMIA A SANREMO 2022? IL VIDEO “INCRIMINATO”

Proprio durante il “momento Zorro“, Drusilla Foer avrebbe commesso una leggerezza pesante, in quanto si sarebbe lasciata andare a un’imprecazione da censurare. A onor del vero, ascoltando e riascoltando il passaggio “incriminato”, non si comprende fino in fondo cosa dica la presentatrice, ovvero se pronunci effettivamente una bestemmia o se, invece, dica qualcosa di simile. Il dubbio rimane, proprio perché la frase è stata farfugliata in maniera non del tutto comprensibile.

Ma cos’avrebbe detto Drusilla Foer, nello specifico? Secondo le ricostruzioni del web, da cui, lo ribadiamo, più di un velo di perplessità rimane, nel rimuovere i baffi tipici di Don Diego De La Vega, a Drusilla sarebbe scivolata via di bocca una frase da allarme rosso, che vi riportiamo in versione “mascherata” di seguito: “Ahia, D*o Cr*sto!”.

AIA DIO CRISTO, MI SENTO MALE #Sanremo2022 pic.twitter.com/PLJ82T8h4s — Camthalion ☽ 💐 rings of power | -90 for MOM (@LokiBaggins) February 3, 2022





