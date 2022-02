Drusilla Foer/ “Io str*nza con Iva Zanicchi? Ci diciamo le peggio cose…”

Drusilla Foer, lo “scontro” con Iva Zanicchi e la maschera di Zorro…

Dopo la sua presenza sul palcoscenico a Sanremo 2022 nei panni di co-conduttrice di Sanremo 2022, Drusilla Foer, l’eccentrico personaggio nato dalla mente di Gianluca Gori, è stata ospite oggi del programma “Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. La Foer, che ha una rubrica fissa nel programma, ha reso estremamente orgoglioso Costanzo, il quale ha commentato: “La diversità intelligente fa colpo pure sul pubblico largo di Sanremo”. Drusilla in merito ha aggiunto convinta: “Io credo in generale che il pubblico sia molto più pronto di quello che si pensi ai personaggi un po’ trasversali, un po’ eccentrici”.

SANREMO 2022/ Le pagelle e le "punte di diamante" indietro nella classifica

Non poteva mancare un commento sul suo travestimento da Zorro nel corso della serata di ieri che l’ha vista protagonista indiscussa della kermesse canora. In merito ha commentato ironicamente: “Finalmente mi sono vestita da Zorro perché da bambina mi volevano vestire da spagnola, da fatina, io invece mi volevo vestire da Zorro, da cowboy, da Pinocchio. Si è capito che mi ha fatto tanto male strappare i baffi finti?”. Drusilla Foer ha svelato l’atmosfera affettuosa che si respirava ieri a Sanremo 2022 con gli autori, i coordinatori e persino con i tecnici.

SAVIANO E TRANS DRUSILLA A SANREMO 2022/ Per fortuna poi si torna a Orietta Berti

Drusilla Foer, la verità sul siparietto con Iva Zanicchi

Stando alle parole di Drusilla Foer nel corso del suo intervento radiofonico odierno, pare proprio che si sia ampiamente divertita sul palco del Festival di Sanremo 2022. “Ho fatto un po’ un omaggio a Nicoletta Orsomando, a leggere un po’ affettata, con la dizione perfetta”, ha svelato. Ovviamente non poteva mancare un accenno a quanto accaduto in occasione della presentazione di Iva Zanicchi e del malinteso creatosi con la cantante.

In merito Drusilla ha commentato le notizie trapelate oggi: “Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la s****** con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me”. La Foer ha svelato un’amicizia di lunga data con la Zanicchi: “A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi”, ha aggiunto, “Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata”, ha precisato. L’alter ego di Gianluca Gori ha poi svelato che questa mattina la cantante l’ha chiamata al telefono: “mi ha detto ‘Ma la gente non capisce nulla’ e io le ho risposto ‘Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te’”. “Io posso essere un po’ abrasiva, un po’ sarcastica, ma non con una signora così che ha appena cantato, una grande signora della musica italiana come Iva Zanicchi”, ha chiosato Drusilla, nel modo elegante che solo lei sa avere.

MONOLOGO DRUSILLA FOER A SANREMO 2022/ "Diversità? No, unicità. Impariamo a..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA