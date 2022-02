Drusilla Foer, lo scontro con Iva Zanicchi al Sanremo 2022/ “Siamo amiche… la gente non capisce nulla”

Drusilla Foer si è resa protagonista di uno scontro con Iva Zanicchi al Festival di Sanremo. Entrambe si sono rese protagoniste di un siparietto memorabile che qualcuno ha letto come una frecciata alla cantante ma che è stato invece un palleggio ironico tra le due. Iva Zanicchi era sul palco poco prima di esibirsi con il suo brano “Voglio amarti”. Iva a quel punto ha guardato Drusilla Foer chiedendole: “Quanto sei alta?”. Drusilla risponde “Parecchio”. Non contenta, Iva Zanicchi ironizza ancora: “Ma hai anche altre cose più di me”. “Eh, si. Tante cose”, dice Foer. “Volevo dire, ad esempio, sei colta”. E Drusilla chiosa: “Sì, diciamo così… colta”. E proprio quest’ultimo passaggio è stato letto da molti come una geniale frecciata al vetriolo. In pochi secondi, sui social sono piovuti commenti a favore di Drusilla: “Asfaltata la Zaniccchi”, “Drusilla zittisce la Foer”. Un incidente che ha colto di sorpresa i telespettatori a casa. Iva Zanicchi e Drusilla in realtà sono grandi amiche e si conoscono da anni.

Gianluca Gori, alter ego Drusilla Foer/ "Nobildonna non lo sono affatto"

A far rientrare la polemica ci ha pensato Iva Zanicchi che in occasione della conferenza stampa ha spiegato: “Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. E’ stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina… c’è troppa stima e affetto. Anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: “‘o grulla, non ti si sentiva il microfono”. Questo perché sono io che ho detto a lei: “tu sei colta e intelligente”. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei. E’ stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla”.

Fausto Pinna, il compagno di Iva Zanicchi/ "Mi è crollato il mondo addosso"

Drusilla Foer interviene sullo scontro con Iva Zanicchi: “Siamo amiche…”

Drusilla Foer anche ha voluto spegnere le polemiche su questo siparietto con Iva Zanicchi. Su questo malinteso, Drusilla è intervenuta confermando la stima reciproca con Iva Zanicchi: “Il giornalismo è un po’ miope, affrettato e ha pensato che io facessi la stronza con la Zanicchi. Invece noi ci siamo dette delle cose e io ho solo ripetuto una cosa che lei ha detto di me. A parte che siamo amiche e ci diciamo le peggio cose perché Iva è come me uno spirito libero, siamo delle donne di temperamento e quindi ci diciamo le peggio cose fra di noi. Non era intenzione mia dire quella cosa anche perché non è il mio modo offendere una grande signora della musica italiana che va onorata. Lei questa mattina mi ha telefonato e mi ha detto ‘Ma la gente non capisce nulla’ e io le ho risposto ‘Vabbè Iva, basta che lo sappiamo io e te’. Io posso essere un po’ abrasiva, un po’ sarcastica, ma non con una signora così che ha appena cantato, una grande signora della musica italiana come Iva Zanicchi”.

Gianluca Gori, alter ego Drusilla Foer paparazzato a Firenze/ "Relax dopo Sanremo..."

D’altronde anche Amadeus che era presente sul palco non ha visto nulla di litigioso tra le due. Alla conferenza stampa istituzionale, ad una domanda di una giornalista di SuperGuida TV, Amadeus chiamato in causa a commentare la scena avvenuta sul palco ha dichiarato: “La scenetta tra Iva e Drusilla niente di particolare, Iva è dirompente e simpatica, io sono contento per lei e vorrei avere la sua energia alla sua età”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA