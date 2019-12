Drusilla Foer/ “Non mi interrogo mai sul perché piaccio” (#CR4 Chiambretti)

Drusilla Foer è pronta a tornare in tv nella nuova puntata di “CR4 La Repubblica delle Donne“, lo show di successo condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Retequattro. In occasione delle festività natalizie il programma cambia nome e si trasforma in “CR4 La Repubblica delle Donne – Sotto l’albero” e andrà in onda venerdì 27 dicembre 2019. Presenza fissa quella della cantante, attrice ed autrice che dal prossimo gennaio 2020 sarà impegnata in un nuovo spettacolo teatrale dal titolo “Venere Nemica”. Il debutto è fissato per il girono 16 gennaio 2020 presso il Teatro Leonardo di Milano dove Drusilla delizierà il pubblico meneghino per tre serate di grande spettacolo. Successivamente la Foer partirà alla conquista dei teatri italiani con date già fissate presso il Politeama Pratese, il Teatro Comunale di Predappio (FC), il Teatro Garbatella a Roma.

Drusilla Foer: il successo di Eleganzissima

Lo spettacolo “Venere Nemica” arriva dopo il grandissimo successo di “Eleganzissima”, il recital che ha visto Drusilla Foer conquistare critica e pubblico. Per la seconda prova d’autrice la Foer si è ispirata alla favola Amore e Psiche di Apuleio reinterpretata con una verve del tutto nuova e al tempo stessa tragica arrivando a toccare temi di strettissima attualità e che riguardano un pò la vita di tutti noi. Qualche esempio? Dal rapporto competitivo tra suocera e nuora alla bellezza che appassisce con il passare del tempo fino al conflitto tra uomini e divinità. Uno spettacolo teatrale che si preannuncia imperdibile in cui la Foer condividerà il palcoscenico con Elena Talenti, cantante e attrice di musical di successo. Parlando del “primo figlio” Eleganzissima l’artista ha raccontato: “il titolo me lo regalò qualche anno fa una bambina di 10 anni, che in una lettera molto affettuosa e arguta mi scrisse: ‘da grande vorrei diventare eleganzissima come Lei’. Lo trovai geniale. E molto adatto per un recital su di me, no?”.

Drusilla Foer: “Non mi interrogo mai sul perché piaccio”

Durante una lunghissima intervista rilasciata al sito nightguide.it, Drusilla Foer ha parlato del suo successo precisando: “non mi interrogo mai sul perché piaccio, quanto sul perché NON piaccio, cosa c’è di sbagliato in me al massimo”. Uno dei suoi punti forti è la semplicità come sottolinea la stessa cantante, attrice ed autrice: “al giorno d’oggi forse manca la semplicità, l’essere diretti, generosi nel racconto. Aprire le porte alla croccantezza, all’allegria, alla simpatia, ma aprire le porte anche a tematiche più profonde che hanno a che fare con quello che siamo, che speriamo e in quello che crediamo. Credo di essere un personaggio, una donna molto diretta e credo anche generosa in questo punto di vista”. Sul palcoscenico, come nella vita, Drusilla mostra non solo il suo lato brillante, ma anche quello fragile puntando sempre al rapporto con le persone: “quando ho lavorato con artisti in televisione o il teatro, mio habitat naturale, ho sempre ricercato il rapporto con le persone e questo crea un ponte con gli altri che la gente forse apprezza. Non amo molto il teatro fatto per sé stessi con complicazioni non espresse. Io mi autoincenso abbastanza, ma quello non è una scelta artistica, è perché sono anziana!”



