Drusilla Foer: “Non si può essere discriminati per la sessualità”/ “Ho detto dei no…”

Drusilla Foer torna in tv dopo il successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo 2022 accanto ad Amadeus nel salotto di Io Sento, la trasmissione di Pierluigi Diaco che torna in onda oggi, martedì 12 aprile, in seconda serata su Raidue, con la prima puntata della nuova stragione. Attraverso una canzone e vari frame sonori, Drusilla Foer si racconterà senza filtri ai microfoni di Pierluigi Diaco parlando di libertà e sessualità. L’alter ego dell’attore fiorentino Gianluca Gori risponderà alle domande del padrone di casa lasciandosi coinvolgere dalle emozioni della musica.

Drusilla Foer rinuncia a "Ci vuole un fiore"/ Show con Fialdini-Gabbani, perché il no

Sarà un racconto sincero e veritiero quello di Drusilla Foer di cui il Corriere della sera ha pubblicato una piccola anticipazione. “La libertà è essere quello che si è e in quello che si è c’è anche la sessualità, ma non è che la propria libertà alberga solo nella sessualità . E allora, io che mi batto per tutti coloro che non sono ascoltati, la sessualità non può essere un tema che discrimina proprio perchè è un tema che non a che fare con la qualità della persona. Essere una brava persona non ha a che fare con il tipo di sessualità”, spiega.

Drusilla Foer piange in tv per il marito Hans de Foer/ "Nostro amore era potente"

Drusilla Foer: “Tanti no dopo il Festival di Sanremo 2022”

Dopo il successo ottenuto affiancando Amadeus sul palco del Teatro Ariston durante una serata del Festival di Sanremo 2022, Drusilla Foer ha ricevuto tante proposte lavorative a cui, tuttavia, ha detto tanti no. A spiegare il motivo dei numerosi rifiuti è stata la stessa Foer che ha risposto con sincerità ad una domanda diretta di Pierluigi Diaco. “Ho detto il 97% di no”, ammette Drusilla. “Perchè?”, chiede Diaco. “Ho accettato le cose dove mi era possibile esprimere una parte di me. E’ chiaro che dopo Sanremo ci sono state cose che non ho avuto nemmeno il tempo che mi sarebbe piaciuto fare”, spiega la Foer.

DRUSILLA FOER RISPONDE A IVA ZANICCHI DOPO SANREMO 2022/ "Non sono nobile ma ho..."

“Non ho creduto che fosse costruttivo cavalcare il successo di una serata importante come Sanremo per divorare gli spazi televisivi per raccontare cosa? che è andata bene a Sanremo? A raccontare quella che sono io? Un po’ si è visto a Sanremo. Ci sarà tempo per raccontare chi sono“, conclude. Cliccate qui per vedere il video.











© RIPRODUZIONE RISERVATA