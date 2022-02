Drusilla Foer, significato e origine nome/ “Amore sfrenato sul battello…”

Drusilla Foer, nome scelto dopo una nottata di amore sfrenato dei…

Questa sera Drusilla Foer accompagnerà Amadues nella conduzione della terza serata di Sanremo 2022. Il suo vero nome all’anagrafe è Gianluca Gori e nasce come fotografo toscano. Nata a Siena il 23 luglio 1945 è una cantante, autrice e sceneggiatrice. È cresciuta in una famiglia privilegiata, ha un fratello di nome Gherardo e due sorelle morte entrambe in un incidente aereo. Come raccontato a Libero Quotidiano, ha scelto il nome di Drusilla dopo una nottata di amore sfrenato dei nonni in America su un battello chiamato proprio Drusilla. “Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato” – dice Drusilla – “Come me, insomma”. Da quel momento in poi per tutti Gianluca Gori è diventato Drusilla Foer. In merito al suo alter ego ha dichiarato al Tirreno: “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla, ed ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”.

Drusilla Foer, sentimentalmente,è stata sposata con un uomo, “un texano orrendo, che poi ho tradito”, ha raccontato in un’intervista a Libero Quotidiano nel 2017. In seguito si è sposata con il belga Hervé Foer, discendente della nota famiglia Dufur, che è morto. In merito al suo alter ego ha dichiarato al Tirreno: “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla, ed ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”. Appena conosciuto il suo ruolo nella terza serata di Sanremo 2022, Drusilla Foer nel suo “Parola di Dru”, l’appuntamento settimanale all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, ha affermato: “C’è stata tanta ovazione, tanta alleanza da parte del pubblico, non credevo così tanto. C’è molto entusiasmo, sono molto contenta, ho saputo poi dal tg delle 20:30 che sarò coconduttrice. Io pensavo di essere una semplice anziana valletta“.

