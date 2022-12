Drusilla Gucci attacca Antonella Fiordelisi/ “Fa tutto a favore di camera. Chiofalo…”

Drusilla Gucci contro Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi continua a creare dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, ma anche fuori. Dell’ex schermitrice ha recentemente parlato Francesco Chiofalo con cui la Fiordelisi ha avuto una storia finita diverso tempo fa. Nonostante la sya relazione con l’ex schermitrice sia finita da tempo, Chiofalo ha parlato recentemente dell’ex in un’intervista rilasciata ai microfoni della pagina Instagram “Pipol News”. Dopo Chiofalo, tuttavia, a scagliarsi contro la Fiordelisi, è stata anche Drusilla Gucci, l’attuale fidanzata di Chiofalo.

Drusilla ha parlato di Antonella Fiordelisi sui social puntando il dito contro l’ex del fidanzato di cui non condivide l’atteggiamento e criticando quello che è il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022.

Le parole di Drusilla Gucci su Antonella Fiordelisi

Secondo quanto raccontato da Drusilla Gucci, Antonella Fiordelisi farebbe tutto per la telecamere. “Io e Antonella siamo due persone totalmente agli opposti, non ci incastriamo in niente e già lì mi chiedo come è possibile che Francesco sia stato con lei e ora sta con me. Lei é una persona che evidentemente fa tutto a favore di camera”, ha fatto sapere la Gucci.

Drusilla, poi, ricorda quello che è stato inizialmente il percorso della Fiordelisi nel bunker di Cinecittà criticando ciò che è accaduto dopo. “All’inizio del programma si schierò a favore di un coinquilino che aveva problemi di depressione, dimostrando quindi di capire il problema. Qualche tempo dopo in un momento di distrazione ha detto che soltanto i pazzi vanno dallo psicologo.

Questa è proprio una cosa triste, perché mi sono immaginata un adolescente con delle fragilità mentali, che va dallo psicologo per aiutarsi e vede una scena del genere, come possa essersi sentito”, ha concluso come riporta Pipol Gossip.

