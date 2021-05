Drusilla Gucci/ “Awed? Mi ha recitato Leopardi ma è un broccolone”

Drusilla Gucci, ospite di Tommaso Zorzi a “Il Punto Z”, ha parlatoella sua esperienza come naufraga all’Isola dei Famosi. Il padrone di casa non ha perso l’occasione per ricordare alla giovane erede di casa Gucci che per un breve periodo ha provato un certo interesse nei confronti di Awed, al secolo Simone Paciello. Drusilla, con la sua schiettezza, ha confermato, aggiungendo che però lo YouTuber in poco tempo si è rivelato un uomo di poca sostanza: “Trovavo la sua dialettica interessante, ma poi si è rivelato essere un broccolone perché alla fine è andato dietro a tutte. Non si focalizza come un predatore su un’unica preda”. E ha aggiunto: “Speravo m’importunasse, ma non l’ha fatto. Sono all’antica l’uomo deve fare il primo passo. Mi ha anche recitato delle poesie di Leopardi, cosa che ho apprezzato… E poi? Più nulla… Bocciato!”.

Valentina Persia accusa di furto gli Arrivisti/ "Nessuno se n'è accorto?"

Drusilla Gucci: boccia Awed e fa il tifo per Francesca Lodo

Tommaso Zorzi, incuriosito e divertito, ha chiesto a Drusilla Gucci quale sia il suo prototipo di uomo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 ha dichiarato che da un punto di vista fisico deve essere imponente, con i capelli lunghi e gli occhi azzurri, perché in famiglia hanno tutti gli occhi chiari a vuole portare avanti la tradizione. “Il problema è il carattere. Mi piacciono gli uomini di una volta, che sanno fare le cose che si prendono cura di te. Sensibili… Ma uomini così sono già sotto terra…”, ha aggiunto, strappando un sorriso a Zorzi. Per quanto riguarda i suoi ex compagni di avventura, Drusilla ha ammesso di fare il tifo per Francesca Lodo. Invece non ha apprezzato l’accusa pubblica di Miryea Stabile nei confronti di Gilles Rocca, ultimo naufrago che ha lasciato le spiagge dell’Honduras.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi, outfit scintillante all'Isola dei famosi 2021/ Gli stivali Le Silla conquistano i fanAndrea Cerioli si ritira dall'Isola dei Famosi 2021?/ Accertamenti medici e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA