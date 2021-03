Drusilla Gucci, casa infestata dai fantasmi/ “Sono stata schiaffeggiata”

Drusilla Gucci ha lasciato stupiti i compagni di avventura dell’Isola dei famosi 2021 e il pubblico da casa per il suo lato dark: “Sono molto affascinata dalla morte, ritorna nei miei pensieri e soprattutto nelle mie scritture, perché a me piace scrivere… e poi la mia passione per le ossa. Colleziono ossa di animali”, ha raccontato nella sua presentazione, prima di partire per l’Honduras. Ma non è tutto. La pronipote di Guccio Gucci ha raccontato a Miryea Stabile e Daniela Martani di vivere in una casa infestata da fantasmi. Drusilla vive a Firenze insieme alla sua famiglia in una casa che, ha raccontato, avrebbe oltre 1000 anni e che affaccia su un “cimitero di suore”. In un bosco vicino a casa ha trovato il teschio di gatto che fa parte della sua collezione di ossa della quale ha più volte parlato all’Isola.

Drusilla Gucci: fantasmi nella casa di Firenze?

Di notte, mentre parlava con Miryea Stabile e Daniela Martani, Drusilla Gucci ha confessato di ritenere che casa sua sia infestata dai fantasmi. “Una volta ero nel mio letto, stavo dormendo e ho sentito che qualcuno mi ha chiamato urlando ‘DRUSILLA!’, io ho aperto gli occhi e sbam, mi è arrivato un ceffone. L’ho proprio sentito”. La giovane di casa Gucci ha spiegato di non aver avuto paura ma di aver provato una strana calma. Poi ha raccontato un altro aneddoto legato alla casa fiorentina: “Un’amica di mia mamma è una sensitiva vera e propria… è venuta a casa nostra e ci ha chiesto di andare in bagno. Appena entrata c’è rimasta cinque secondi e poi è subito uscita con una faccia bianchissima… ci ha risposto che in quel bagno si era impiccato un uomo e lei lo aveva visto”, avvalorando quindi la tesi che casa Gucci sia infestata dai fantasmi. Infine Drusilla ha raccontato che quando viaggia all’estero visita sempre i cimiteri: “Ogni cultura reagisce in maniera diversa alla morte”.

