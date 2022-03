Drusilla Gucci, chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo/ “Lei è diversa dalle altre”

Il pubblico televisivo ha iniziato a conoscere Francesco Chiofalo nel 2019 grazie alla sua partecipazione a “Temptation Island” con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, dove sono stati protagonisti di battibecchi piuttosto accesi che li hanno poi spinti a prendere strade diverse. Nel corso degli anni il ragazzo è riuscito a guadagnarsi la popolarità sui social sia come influencer, sia a causa dei problemi di salute che ha dovuto affrontare (ha subito un intervento per un tumore al cervello), che non ha ancora del tutto risolto.

In occasione della Mostra del Cinema di Venezia “Lenticchio”, questo il suo soprannome, ha però stupito tutti presentandosi in passerella quella che ha poi presentato come la sua nuova fidanzata. E non si tratta di una ragazza sconosciuta, ma bensì di Drusilla Gucci, che è stata un anno fa concorrente a “L’Isola dei Famosi”.

Francesco Chiofalo e l’amore per Drusilla Gucci: un colpo di fulmine inaspettato

A distanza di mesi dal loro primo incontro, Francesco sembra essere davvero preso dalla bella Drusilla e disposto a fare sul serio con lei: “Sento un forte desiderio di sposarmi e poi anche di diventare padre… Quella con Drusilla è una storia importante…” – aveva detto qualche mese fa in un’intervista.

Parole che sembrano smentire quindi chi pensava che la loro love story fosse soprattutto una trovata pubblicitaria. Ed è per questo che lui non ha esitato a mettere in evidenza cosa differenzia lei da chi in passato è stato al suo fianco: “Con loro le litigate erano all’ordine del giorno… Invece Drusilla ha saputo regalarmi la tranquillità che cercavo in un rapporto di coppia… è molto diversa dalle fidanzate che ho avuto prima di lei”. Ora non resta quindi che attendere per capire quali saranno i loro prossimi progetti.

