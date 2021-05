Drusilla Gucci/ Confronto con Miryea Stabile e Awed? All’Isola dei Famosi…

Drusilla Gucci torna nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 insieme agli altri ex naufraghi. Dopo il trionfale ingresso della scorsa puntata, Drusilla, anche questa sera, sarà nello studio con Ilary Blasi. La sua esperienza in Honduras ha lasciato il segno e sono tante ancora le questioni da chiarire. Nelle ultime interviste rilasciate, la Gucci ha parlato soprattutto di Awed e di Miryea Stabile. Se Awed l’ha delusa avendo corteggiato non solo lei, ma anche molte altre naufraghe, con Miryea Stabile sembrava potesse nascere un’amicizia. Tuttavia, ai microfoni di Casa Chi, Drusilla non ha nascosto la propria delusione nei confronti di Miryea di cui fatica a comprendere alcuni atteggiamenti. “Secondo me a volte non si accorge delle situazioni e spara accuse e sentenze senza capirne il peso. Si è comportata in modo un po’ particolare”, ha spiegato.

Drusilla Gucci, nessuna amicizia con Miryea Stabile?

Drusilla Gucci non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni e, in un’intervista a Casa Chi, ha parlato del rapporto con Miryea Stabile, rea di averla “tradita” dandole il bacio di Giuda. “Mi ha dato il bacio di giuda. Era talmente scontato…avrei sperato che potesse accogliere una critica costruttiva, le ho semplicemente fatto notare una cosa sulla quale poteva lavorarci invece di prendersela a male” , ha detto Drusilla. Tra le due, dunque, pare che non ci siano le condizioni per un chiarimento, ma sarà proprio così? Ilary Blasi, nel corso della puntata dell’Isola in onda questa sera potrebbe favorire un confronto tra Drusilla e Miryea le quali, durante le prime settimane sull’Isola, erano praticamente inseparabili.

