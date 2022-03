Drusilla Gucci: “Crisi con Francesco Chiofalo? Nulla di grave”/ “Liti superficiali…”

Drusilla Gucci, sempre più innamorata del suo Francesco Chiofalo, racconta i dettagli della sua storia d’amore in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv. Una storia iniziata senza aspettative da parte di entrambi e che, invece, con il tempo, si è dimostrata seria e importante. Prima di trovare l’equilibrio che hanno oggi e che ha permesso a Drusilla di accettare la decisione del fidanzato di partecipare come pupo a La pupa e il secchione show 2022, la coppia ha superato anche un periodo di crisi. A Superguidatv, Drusilla Gucci ha spiegato che non è accaduto nulla di grave e che è stato un semplice momento di assestamento.

Drusilla Gucci vs Antonella Fiordelisi/ "Francesco Chiofalo fedele con me, lei..."

“Siamo due caratteri molto forti e spesso ci scontriamo. Si tratta però di litigate superficiali, nulla di grave. Gli inizi sono sempre molto complicati perché si deve trovare l’incastro giusto con una persona che non si conosce. A volte può capitare di litigare per misurare l’altro e capire fin dove vuole spingersi, cosa piace o non piace. Le chiamerei litigate di collaudo. Abbiamo due caratteri focosi e turbolenti ma l’amore non è bello se non è litigarello”, ha spiegato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Drusilla Gucci, chi è la fidanzata di Francesco Chiofalo/ "Lei è diversa dalle altre"

Drusilla Gucci, convivenza con Francesco Chiofalo?

Innamorati, ma distanti. Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, pur essendo sicuri del sentimento che provano l’uno per l’altra, continuano a vivere un amore a distanza. Per ora, infatti, la convivenza non sembra essere nei loro piani, ma cosa accadrà in futuro? A svelare i progetti di coppia è sempre la Gucci.

“Vediamo come procederà tra noi la situazione. Non pongo limiti al destino. Una mezza convivenza la stiamo già affrontando perché quando sono a Roma vado da lui. Sono una persona tradizionale e prima di andare a convivere preferisco far passare un po’ di tempo“, ha confessato a Superguidatv.

Fiordelisi allerta Drusilla Gucci: "Chiofalo è un traditore"/ Lei: "Non la considero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA