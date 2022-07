Drusilla Gucci dà un 7 alle prestazioni di Francesco Chiofalo/ La reazione di lui

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo: ancora insieme dopo la crisi

Continua la relazione tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e l’ex tronista di Uomini e Donne si frequentano dall’estate scorsa, ma la partecipazione di Chiofalo all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show ha fatto vacillare la loro relazione. La nobildonna toscana discendente di Guccio Gucci non ha gradito gli apprezzamenti che il suo fidanzato aveva fatto alla pornostar Malena durante il reality show di Italia 1: “Sono schifata, per me siamo in pausa”, aveva detto sui social. Era stata proprio Malena a difendere Chiofalo: “Ci sono uomini che dicono di amare e poi scrivono messaggi di nascosto, lui è stato sempre sincero e si è messo in gioco”. E così Drusilla e Francesco avevano fatto pace.

Francesco Chiofalo, "Ho speso 15 mila euro in ritocchi estetici"/ Scoppia la polemica

Drusilla Gucci dà i voti alle prestazioni del fidanzato

Negli ultimi giorni Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno risposto ad alcune domande dei fan sui social. I loro follower hanno voluto sapere qualcosa di più sulla loro vita di coppia. “Non stiamo ad appuntarci le volte che facciamo l’amore, ci sono settimane che si fa di più e settimane che si fa di meno. Diciamo che so soddisfare la mia donna”, ha detto l’ex tronista con fare orgoglioso. Ma quando ha chiesto a Drusilla di confermare le sue parole, la ragazza ha risposto: “Un sette”. E ha aggiunto: “È sopra la sufficienza”. Chiofalo, punto sul vivo, ha voluto precisare che la fidanzata stava sicuramente scherzando perché voleva farlo “rosicare” durante la diretta con i fan.

Francesco Chiofalo, lo sfogo "Drusilla Gucci assente all'operazione? Hanno rotto"/ Ecco il motivo

#isola Drusilla Gucci da un voto basso alle performance di Chiofalo 😂 pic.twitter.com/fmRNKO5eg6 — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) June 30, 2022

LEGGI ANCHE:

Francesco Chiofalo dopo l'operazione: "Sono in ansia"/ "Spero non sia un tumore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA