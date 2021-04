Drusilla Gucci eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Le ossa di pollo…

Drusilla Gucci eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Drusilla Gucci potrà andare avanti all’Isola dei Famosi 2021 contando solo sulle ossa di pollo che ha ricevuto nella puntata della scorsa settimana in occasione del suo compleanno? Al momento è l’unica che sembra lamentare meno la fame anche se nel confessionale ha ammesso di aver accusato il colpo ancora più di altre magari abituate a mangiare meno di lei. Il suo unico pensiero però questa sera è proprio legato all’eliminazione o possibile eliminazione. Drusilla Gucci questa sera è in nomination e si scontrerà proprio con Daniela Martani e a quel punto ci sarà ben poco da fare. In queste settimane la bella ereditiera si è dimostrata una vera chicca di questa Isola dei Famosi 2021 e siamo sicuri che non toccherà a lei uscire lasciando l’Honduras o, al massimo, rifugiarsi nell’Isola della Speranza insieme a Miryea Stabile e Vera Gemma. In molti sanno bene che proprio il tradimento ai danni dell’amica Pupa l’ha portata in nomination e quindi sarebbe curioso capire cosa deciderà di fare la bella biondina quando si troverà faccia a faccia con la traditrice che lei stessa ha segnato con il bacio di Giuda prima di andare via.

Il bacio di Giuda di Miryea Stabile e la nomination

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2021, infatti, Miryea Stabile è stata eliminata e Drusilla Gucci non ha potuto far altro che subire questa decisione del pubblico che, forse, nemmeno lei si aspettava alla luce della nomination che le ha propinato. A quel punto le due si sono separate e Miryea ha raggiunto Vera Gemma ma Drusilla avrà dimenticato l’amica oppure appena si ritroveranno faccia a faccia, magari proprio questa sera, finiranno per discutere per via del tradimento che si è consumato in Palapa? Lo scopriremo solo questa sera quando Drusilla e i suoi fan scopriranno il suo destino.

