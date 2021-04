Drusilla Gucci eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Scontro con Miryea in caso…

Drusilla Gucci eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Ma davvero può essere la simpatia, o meglio le risate che noi facciamo sentendola parlare, a salvare Drusilla Gucci questa sera all’Isola dei Famosi 2021? La bella ereditiera che colleziona ossa è finita di nuovo in nomination contro Andrea Cerioli e la motivazione è sempre la stessa: non fa molto sull’Isola. Anche in questa settimana, nonostante la mancata messa in onda di giovedì, non si è riusciti a mettere insieme una serie di cose che Drusilla ha fatto per il bene di tutti. Non ama gestire il fuoco, non si è mai messa a cucinare il riso e non le riesce nemmeno la pesca, non possiamo nemmeno dire che si una persona di compagnia visto che spesso è distesa al sole, inerme, e sono pochi e macabri i racconti che fa ai suoi compagni, davvero questo basterà per salvarla dallo scontro con il tronista di Uomini e donne?

Drusilla Gucci allo scontro con Miryea Stabile all’Isola dei Famosi 2021?

Al momento sembra che sia proprio lei la sfavorita ma alla luce di chi è uscito in queste settimane all‘Isola dei famosi 2021 potrebbe non essere così. L’unico scossone per il quale viviamo questa sera è proprio quello in cui Drusilla, possibile eliminata, finirà poi al confronto con Miryea Stabile, proprio la sua ex amica che lei stessa ha nominato e dalla quale ha ricevuto il bacio di Giuda. Cosa potrebbe succedere nel caso in cui le due si ritroveranno insieme sull’Isola Esperanza dopo quello che è successo? Non mancheranno i colpi di scena siamo sicuri ma il resto lo scopriremo solo tra qualche ora quando la bella ereditiera scoprirà il suo destino.

