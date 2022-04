Drusilla Gucci, fidanzata di Francesco Chiofalo/ “Sono molto territoriale”

Drusilla Gucci è la fidanzata di Francesco Chiofalo, concorrente de La Pupa e il Secchione Show 2022. La ragazza è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore della famosissima casa di moda. Figlia di Umberto e Stefania Gucci, Drusilla è diventata un volto popolare in ambito televisivo. Ha debuttato all’Isola dei Famosi 2021, poi è stata spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso.

Il pubblico ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla in queste prime puntate del programma in onda su Italia 1 della D’Urso, dove Drusilla è stata invitata. Il suo fidanzato Francesco, infatti, è tra i protagonisti di questa nuova edizione dello show. Lui lo avevamo già visto in tv per la prima volta a Temptation Island, in coppia con la sua fidanzata dell’epoca Selvaggia Roma.

Dopo la storia con Selvaggia Roma e poi con Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo ha ritrovato l’amore con Drusilla Gucci. I due si sono messi insieme ad inizio estate 2021 e hanno ufficializzato la loro storia d’amore con un bacio appassionato sul red carpet in occasione del Festival del Cinema di Venezia. La ragazza, che spera di diventare una scrittrice di successo, è molto gelosa di Francesco e non ne fa mistero: “Sono territoriale. Francesco non è un panino, non è commestibile”, ha ammesso alla vigilia del debutto di Chiofalo a La Pupa e il Secchione.

