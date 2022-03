Drusilla Gucci gelosa di Francesco Chiofalo?/ “Non ci vedremo per un bel po’”

La partecipazione di Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione ha scatenato molte polemiche da parte dell’ex fidanzata del pupo che, a sua volta ha scatenato le proteste di Drusilla Gucci. L’attuale fidanzata del Pupo ha ammesso di essere leggermente gelosa del fidanzato e delle donne che potrebbero tentare di portarlo via da lei all’interno del programma.

La ragazza aveva risposto su Instagram ad una domanda di un suo follower: “Sono stracontenta per lui, è un programma perfetto per il soggetto in questione. Sono sicura che mi farà divertire un sacco e poi, hai visto mai che impara qualcosa e si trasforma in un secchione?” anche se a pesare sulla ragazza sarà la lontananza: “Non ci vedremo per un bel po’” ha confessato ai suoi follower.

Drusilla Gucci gelosa di Francesco Chiofalo avverte le altre concorrenti

Francesco Chiofalo all’interno de La pupa e il secchione interpreta il ruolo di pupo in coppia con Annaclara con cui ha avuto qualche problema soprattutto durante la prima notte insieme. Secondo la secchiona, infatti, il ragazzo si sarebbe rifiutato di togliersi le scarpe perché sofferente di: “Un leggero odore di piedi”.

Le fan di Drusilla Gucci però, hanno chiesto alla ragazza la sua opinione in merito alle bellissime Pupe che potrebbero tentare il ragazzo. L’ereditiera ha ammesso: “Si, sono un po’ gelosa, ma di lui mi fido”. Controbattendo: “Piuttosto è bene che siano brave le altre concorrenti almeno se vogliono arrivare alla fine del programma intonse”.

