Drusilla Gucci, genitori Uberto e Stefania/ Famiglia erede della maison di moda

Drusilla Gucci è la fidanzata di Francesco Chiofalo, ex Uomini e Donne e quest’anno concorrente de La Pupa e il Secchione. La ragazza, molto seguita sui social, è diventata un volto noto del mondo dello spettacolo proprio dopo aver cominciato la sua storia con Francesco. Ma chi è Drusilla? Scopriamo di più su di lei e sui suoi genitori. La ragazza è la figlia di Stefania ed Uberto Gucci, noto per essere pronipote del fondatore della casa di moda più amata d’Italia, Guccio Gucci. Il nonno della giovane, Roberto, che era figlio di Aldo – a sua volta figlio del fondatore del brand – sposò la Duchessa Drusilla de’ Caffarelli.

Francesco Chiofalo, ancora fidanzato con Drusilla Gucci?/ "Litighiamo sempre e..."

Proprio da quest’ultima, sua nonna, la modella avrebbe preso in eredità il nome. Drusilla nella vita fa la modella e social media management di un’agenzia di comunicazione. Come abbiamo detto, si tratta di una “figlia d’arte”. Uberto, suo padre, è molto riservato: sui social ha un profilo privato. La mamma Stefania è invece più attiva: come emerge dal suo profilo, è una consulente di moda e tra i suoi hobby ci sarebbero i viaggi. Il pubblico l’ha conosciuta in televisione, essendo spesso nel pubblico de L’Isola dei Famosi 2021 mentre sua figlia era tra i concorrenti.

Francesco Chiofalo, ancora crisi con Drusilla/ "Stiamo insieme ma litighiamo sempre"

Chi è Drusilla Gucci

Nonostante la famiglia di Drusilla Gucci sia particolarmente nota in quanto legata al brand di alta moda Gucci, la giovane sembra essere piuttosto estranea a certe dinamiche. Da come si può notare sui suoi profili social e non solo, pare che la ragazza preferisca uno stile più semplice e non ami particolarmente mettere in ballo sui social e in tv la sua vita privata. Conosciamo infatti poco della sua vita prima di unirsi a Francesco Chiofalo: dopo essersi fidanzata con l’influencer è diventata dunque più conosciuta anche sui social.

I due sono stati inoltre sotto i riflettori dopo la partecipazione di Francesco a La Pupa e il Secchione. Il concorrente si è messo in mostra prima al fianco di Annaclara e poi di Valentina, facendo però molto parlare anche per le attenzioni rivolte a Malena (e viceversa), ospite in due puntate. Drusilla Gucci non ha preso affatto bene il comportamento dell’ex Uomini e Donne, tanto che tra i due ancora oggi ci sarebbero litigi.

Francesco Chiofalo choc "Mi hanno truffato e rubato 10 mila euro"/ "Sono un cogli*ne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA