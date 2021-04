Drusilla Gucci, il tradimento di Miryea le costerà caro?/ L’esito del televoto deciderà…

Drusilla Gucci perderà Miryea dopo averla tradita all’Isola dei Famosi 2021?

Drusilla Gucci, la collezionista di ossa, ha lasciato sotto choc i fan dell’Isola dei Famosi 2021 e tutto perché lunedì scorso ha tradito l’amica Miryea nominandola e segnando così la sua possibile fine. La fiorentina aveva stretto amicizia con la bella biondina, la vincitrice dell’ultima edizione de ‘La pupa e il secchione (e viceversa)’, ma nonostante ciò ha deciso di sollevare la sua foto in Palapa e votare per lei mandandola dritta dritta in nomination dove questa sera avrà modo di scontrarsi con Awed. Uno dei due uscirà e dovrà lasciare Cayo Cochinos e cosa succederà se fosse proprio Miryea a dover lasciare l’Isola per colpa di quella che credeva un’amica? Le due hanno avuto modo di chiarirsi in questi giorni e stare in pace ma tutto potrebbe cambiare con l’esito del televoto di questa sera.

Drusilla Gucci costretta a fare sport da Angela Melillo ma…

A disturbare la quieta della bella Drusilla Gucci al’Isola dei Famosi 2021 ci ha pensato la leader, Angela Melillo. La biondina ha deciso di dividere tra i naufraghi i doveri e i compiti ma, come se questo non bastasse, ha deciso di non far poltrire i naufraghi per tenerli attivi a colpi di sport ma, soprattutto, di stretching. La Melillo ha voluto proprio tutti per fare gruppo e stare insieme prima facendo sport e poi tuffandosi a mare ma inutile dire che Drusilla, la nostra dark lady, non ha preso molto bene questa idea un po’ troppo solare e, sicuramente, troppo fisica per le sue membra stanche. Lei stessa ha ammesso “io e lo sport siamo proprio due cose lontanissime”. Mai una gioia per lei, anche lontana dai fantasmi che abitano la sua casa non trova pace…

