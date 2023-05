Drusilla Gucci in ospedale, Francesco Chiofalo preoccupato/ “Salirò a Firenze per…”

Drusilla Gucci in ospedale: la preoccupazione di Francesco Chiofalo

Nelle ultime ore le condizioni di Drusilla Gucci hanno allarmato e non poco i fan. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha infatti informato i suoi followers di aver accusato un problema di salute, al punto da doversi recare in ospedale per accertamenti clinici. “Sto aspettando i referti con l’esito della mia visita. Sono sicura non sia niente di grave anche se fa parecchio male” ha confessato sui social, senza però precisare l’entità né la natura di questo malessere.

Cresce dunque la preoccupazione, soprattutto per essere poi sparita dai social, e anche l’ex fidanzato Francesco Chiofalo ha manifestato apprensione per quanto sta accadendo in queste ore. L’ex volto di Temptation Island ha infatti condiviso una Instagram story, rispondendo alla domanda di un fan che gli chiedeva se conoscesse il motivo per cui la ragazza ha dovuto recarsi in ospedale. Tuttavia anche lui non ha risposte a riguardo e ammette di essere preoccupato.

“Purtroppo non sono stato bene informato, non so quasi niente sulla sua condizione di salute, cosa ha avuto di preciso e come sta adesso“: così Francesco Chiofalo introduce la risposta al suo follower. L’influencer ammette di essere venuto a conoscenza del malessere di Drusilla Gucci solo attraverso i social: “Sono stato l’ultimo ad essere stato avvisato e che è dovuta andare in ospedale. L’ho saputo tramite degli utenti che mi hanno segnalato la cosa“.

A seguire, rivela di aver provato a contattare Drusilla e i suoi parenti, ma di non aver ricevuto sufficienti risposte: “Ho chiamato familiari e amici per avere informazioni, ma per motivi di privacy, sapendo la situazione tra me e Drusilla, non si sono voluti sbilanciare più di tanto. Ho provato a chiamare Dru più volte e mandarle dei messaggi, ma non mi ha risposto, penso perché non sta nelle condizioni di farlo“. La speranza, anche per lui, è che non sia niente di grave: “Mi auguro non stia male, io sono molto preoccupato, per cui salirò a Firenze per vedere come sta. Poi se lei mi vuole vedere bene, se non mi vuole vedere va bene lo stesso, però io comunque voglio stare a posto con la mia coscienza. Mi auguro comunque che stia bene e che non sia niente di grave“.

