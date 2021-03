Drusilla Gucci, Isola dei Famosi 2021/ “I miei compagni non mi hanno capita”

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi 2021: “Ho tanto da dare..”

Drusilla Gucci è pronta a dare molto di più. Queste sono le parole che l’ereditiera ha detto davanti alla telecamera quando è arrivato il suo momento di dire la sua su questa prima settimana in Honduras all’Isola dei Famosi 2021. Sicuramente il suo personaggio è uno dei più stuzzicanti e il fatto che ancora non sia finita in nomination nonostante il primo ‘attacco’ letale che le hanno fatto i compagni, è tutto dire. Cosa ne sarà di lei in questo lunedì sera? Per il momento Drusilla Gucci non è in nomination ma rischia di nuovo di finirci anche se in questi giorni ha saputo conquistare i suoi compagni dandosi da fare e anche i suoi compagni di avventura. Proprio nei giorni scorsi Drusilla Gucci ha dovuto affrontare la prima nomination salvandosi ma questo l’ha resa un po’ triste e delusa perché convinta che i suoi compagni non l’abbiano capita.

Drusilla Gucci ancora delusa dalla nomination di lunedì

In particolare, Drusilla Gucci esaminando poi la situazione post nomination all’Isola dei Famosi 2021 ha subito ammesso che se lo aspettava perché ha un carattere chiuso ma la pronipote del fondatore della casa di moda, Guccio Gucci, è convinta che sia arrivato il momento di farsi conoscere meglio e che solo così potrà evitare nuove nomination: “Volevo dare l’idea del tipo di persona che sono e per ora non ci sto riuscendo, sono una persona senza maschere, sempre sincera”. Questo basterà in un gioco come quello dell’Isola in cui non è il carattere a farla da padrone bensì la voglia di fare e di mettersi in gioco lavorando duramente per il gruppo? Scopriremo solo questa sera se la ricca ereditiera avrà capito di doversi mettere sui binari giusti oppure no.

