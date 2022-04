Drusilla Gucci lascia Chiofalo? “Non l’ho ancora perdonato”/ “Lui e Malena…”

Drusilla Gucci non ha ancora perdonato Francesco Chiofalo. Nonostante le scuse in diretta a La Pupa e il Secchione show e, per di più, in ginocchio, lei si dice ancora tentennante e delusa dal suo comportamento con Malena. Ricordiamo, infatti, che a scatenare la scintilla sono state alcune dichiarazioni fatte da Chiofalo su Malena dopo l’incontro in studio e la proposta da lei fattagli poco dopo, seguendo chiaramente le dinamiche del gioco.

Drusilla, però, non ha apprezzato il comportamento del fidanzato, né il fatto che abbia più volte ribadito a Malena di essere “purtroppo fidanzato”, scatenando dunque la sua ira. Barbara D’Urso l’ha perciò invitata a La Pupa e il Secchione show dove i due hanno avuto un chiarimento e Francesco si è più volte scusato. Sembrava, dunque, si fossero riappacificati ma, a quanto pare, non è così.

Drusilla Gucci a Pomeriggio 5: “Chiofalo? Sono in fase meditativa”

“Io credevo giocasse, facesse un po’ di show e lei si stesse prestando un po’ alla dinamica televisiva ma non è così”, ha annunciato Barbara D’Urso durante la nuova puntata di Pomeriggio 5, chiedendo poi l’opinione della diretta interessata, ospite in studio. “Non sono arrabbiatissima, sono in fase meditativa. – ha spiegato Drusilla Gucci in diretta – Io ho visto che lui ha comunque accettato la proposta di Malena poi, l’ho scoperto dopo, non lo sapevo. Sono ancora in pausa di riflessione, quando uscirà ne parleremo!” ha concluso. Che sia in arrivo un nuovo confronto televisivo?

